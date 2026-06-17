端午節出勤 勞工局：雇主應依法加倍給薪或補假

新北市政府勞工局提醒，端午節（6月19日）為國定假日。凡適用勞基法的勞工，雇主應依法給假並給薪。若事業單位因業務需求，經勞工同意出勤，當日工資應加倍發給，並應於下次約定發薪日給付完畢，避免短少積欠。

勞工局進一步說明，實務上發現有部分企業與勞工約定，每月的休息日、例假、及國定假日，不一定皆在週六、週日及節日當天實施休假，而是會按照行政機關辦公日曆表定當月紅字日數進行排休。勞工局提醒，針對勞工未在國定假日當天休假的情形，雇主除了要先經過勞工同意外，若是約定採調移方式實施，應與勞工明確約定實施日期。此外，排定後的班表上，也應載明排休日是屬於例假日、休息日或國定假日等性質，避免勞雇雙方日後針對休假天數、出勤後工資計算產生爭議。

至於部分工時勞工，因其工時安排本來就較具彈性，雇主不得主張調移法定休假日。在此情形下，若雇主使部分工時勞工於端午節當日出勤，至少應按出勤時數乘以2倍時薪計給工資。如與勞工約定時薪為最低工資196元，即每小時不得低於196元×2=392元。

勞工局提醒，事業單位如有違反上述規定，依法可處罰2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布名稱及負責人姓名等資訊，籲請事業單位務必遵守法令規定。