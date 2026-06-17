快訊

國防部：國軍將於6月下旬實施「立即備戰操演」

美國人愛吃壽司、拉麵 日本餐飲巨頭為何難插旗全美

世足／梅西帽子戲法讓姆巴佩、哈蘭德都失色 阿根廷3：0跨出衛冕第一步

聽新聞
0:00 / 0:00

搶畢業季人才！全家徵才逾千人、儲備主管最快11個月拚百萬年薪

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
畢業季徵才開跑！全家年度招募千名正職員工，啟動新世代零售人才布局。全家／提供
畢業季徵才開跑！全家年度招募千名正職員工，啟動新世代零售人才布局。全家／提供

畢業季求職潮開跑，零售服務業也迎來新一波人才布局。面對少子化、高齡化及AI零售轉型趨勢，全家便利商店宣布今年將招募逾1,000名正職人才，其中以400名儲備人才為招募重點，涵蓋儲備幹部及儲備主管職缺，打造從店舖第一線到總部專業職的多元發展路徑。

全家表示，今年人才招募以「巷口入職、快速成長、多元共融、科技助攻」為核心，鎖定新鮮人及青年轉職族群。儲備主管職享保障年薪14個月，正式任用起薪3.7萬元，通過評鑑後可達4.5萬元，最快11個月可晉升多店管理主管，首年薪資調幅上看八成，隔年有機會挑戰百萬元年薪。

全家指出，零售業已不再只是第一線服務工作，而是培養營運管理與跨領域專業人才的重要平台。透過完整店舖歷練、教育訓練及透明晉升制度，員工可逐步發展為店長、多店管理主管，甚至轉任總部專業職。

以食品研究所專員林奕德為例，其具食品科學背景，加入全家後從店員、店長歷練做起，不到兩年即轉任食品研究所，將第一線消費觀察轉化為商品開發與品質管理能量，展現零售人才多元發展的可能性。

除本國人才外，全家近年也積極布局跨國人才培育。目前已有來自馬來西亞、緬甸、印尼、越南、日本等九個國家的夥伴於超過600家店舖服務，外籍員工店舖覆蓋率已超過一成。

為協助跨國人才快速融入職場，全家自2024年起率先推出外籍訓練專班，導入多語系學習課程、友善制服名牌及後場電腦拼音輸入法等措施。今年更進一步上線「店舖AI助理」，支援多國語言查詢，並提供外籍夥伴專屬「學習AI助教」，協助理解店務流程、服務話術及顧客應對，降低語言與文化適應門檻。

全家也規劃外籍員工長期職涯發展路徑。來自越南的儲備幹部山氏小歡在台完成大學學業後投入零售服務，憑藉熱情與親切態度成為顧客熟悉的服務夥伴；馬來西亞籍店長王興旺則於大學畢業後加入全家，從基層歷練至店長職務，展現跨文化人才的管理潛力。

隨著零售業朝數位服務、永續治理及生活服務平台發展，全家今年也同步招募AI數位人才、工程管理專才、綠領人才及托嬰中心教保員等特色職缺，涵蓋數位轉型、店舖空間規劃、ESG推動及員工照顧等領域。

全家表示，將於7月4日參與104人力銀行職涯博覽會，並於8月15日參加台北市就業服務處舉辦的AI產業鏈就業博覽會，持續延攬具成長潛力的新世代人才，共同投入零售產業轉型與創新發展。

全家便利商店 全家 工作

延伸閱讀

畢業季搶才！foodpanda 部分職缺年薪上看300萬元 跟半導體產業搶人

AI技能含金量再飆升！企業願多付62%薪水搶人才

綠領人才需求上看逾5萬職缺 環境部加碼補助學費

讀家觀點／搶科技人才 緩解人口危機

相關新聞

毛豆、黃豆、黑豆是同家族？ 尤其它被譽為田裡長出的肉

毛豆、黃豆、黑豆，「其實都屬於大豆家族」，農業部表示，只是因為品種不同，或採收時期不同。在營養特色、風味與料理應用上各有魅力。

福岡飯店太貴怎選？日本作家曝「當地人愛住這間」：價格全年固定

不少台灣旅客到日本旅遊時，習慣選擇APA、東橫INN等知名連鎖商務飯店，不過日籍作家下坂泰生近日在臉書分享，自己每次回福岡，其實很少入住這些全國連鎖品牌，反而更偏愛九州在地人熟悉的AZ飯店，認為對規劃九州、四國旅遊的人來說，是值得參考的住宿選擇。

通報量激增7倍 台中爆小五生校內集體抽電子煙 立委籲加強跨部會合作

台中地方社群有家長留言國小5年級生在校內廁所抽電子煙，更互相請客，引發家長憂心對孩童健康危害，且根據國教署統計，學生涉嫌攜帶或使用電子煙通報案件從2023年237件至去年1692件。民代呼籲案件直線飆升，一線教師、教官面臨管教壓力，建議跨單位應有一套學校通報SOP、衛警查源斷通路及中央地方資料對接，全面防堵並守護孩童健康。

端午限定七股鹽山推「親收午時鹽」 可拌入艾草製香包避邪除穢

台鹽台南七股鹽山端午限定「午時鹽」升級回歸，今年端午節當天，園區將推出「下鹽田親收午時鹽」體驗，共規畫6梯次邀民眾走入鹽田，在陽氣最旺的午時親手收鹽。並品嘗道地消暑「鹽工茶」，復刻早年鹽工日常。

畢業季首選國產火鶴花 台南場研發「專用保鮮劑」延長瓶插壽命

6月正值畢業時節，此時正是國產火鶴花盛產季，尤其火鶴的諧音「乎好」，寓意一切順利、萬事皆好。農業部台南區農業改良場研發專用保鮮劑，延長瓶插壽命，讓火鶴花在炎熱夏季不易萎凋，適合作為慶賀畢業的花禮。

端午連假別只顧吃粽子！醫師示警6大健康地雷：食物中毒、中暑都上榜

端午連假即將到來，不少人期待返鄉團聚、吃粽子、看划龍舟，不過醫師黃軒近日在臉書提醒，隨著天氣轉為炎熱潮濕，細菌、病毒與病媒蚊也進入活躍期，若一時大意，身體健康恐跟著亮起紅燈。他整理出端午節期間常見的「6大健康地雷」，提醒民眾享受佳節氣氛之餘，也別忽略基本防護，才能真正平安健康過節。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。