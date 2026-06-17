搶畢業季人才！全家徵才逾千人、儲備主管最快11個月拚百萬年薪

畢業季求職潮開跑，零售服務業也迎來新一波人才布局。面對少子化、高齡化及AI零售轉型趨勢，全家便利商店宣布今年將招募逾1,000名正職人才，其中以400名儲備人才為招募重點，涵蓋儲備幹部及儲備主管職缺，打造從店舖第一線到總部專業職的多元發展路徑。

全家表示，今年人才招募以「巷口入職、快速成長、多元共融、科技助攻」為核心，鎖定新鮮人及青年轉職族群。儲備主管職享保障年薪14個月，正式任用起薪3.7萬元，通過評鑑後可達4.5萬元，最快11個月可晉升多店管理主管，首年薪資調幅上看八成，隔年有機會挑戰百萬元年薪。

全家指出，零售業已不再只是第一線服務工作，而是培養營運管理與跨領域專業人才的重要平台。透過完整店舖歷練、教育訓練及透明晉升制度，員工可逐步發展為店長、多店管理主管，甚至轉任總部專業職。

以食品研究所專員林奕德為例，其具食品科學背景，加入全家後從店員、店長歷練做起，不到兩年即轉任食品研究所，將第一線消費觀察轉化為商品開發與品質管理能量，展現零售人才多元發展的可能性。

除本國人才外，全家近年也積極布局跨國人才培育。目前已有來自馬來西亞、緬甸、印尼、越南、日本等九個國家的夥伴於超過600家店舖服務，外籍員工店舖覆蓋率已超過一成。

為協助跨國人才快速融入職場，全家自2024年起率先推出外籍訓練專班，導入多語系學習課程、友善制服名牌及後場電腦拼音輸入法等措施。今年更進一步上線「店舖AI助理」，支援多國語言查詢，並提供外籍夥伴專屬「學習AI助教」，協助理解店務流程、服務話術及顧客應對，降低語言與文化適應門檻。

全家也規劃外籍員工長期職涯發展路徑。來自越南的儲備幹部山氏小歡在台完成大學學業後投入零售服務，憑藉熱情與親切態度成為顧客熟悉的服務夥伴；馬來西亞籍店長王興旺則於大學畢業後加入全家，從基層歷練至店長職務，展現跨文化人才的管理潛力。

隨著零售業朝數位服務、永續治理及生活服務平台發展，全家今年也同步招募AI數位人才、工程管理專才、綠領人才及托嬰中心教保員等特色職缺，涵蓋數位轉型、店舖空間規劃、ESG推動及員工照顧等領域。

全家表示，將於7月4日參與104人力銀行職涯博覽會，並於8月15日參加台北市就業服務處舉辦的AI產業鏈就業博覽會，持續延攬具成長潛力的新世代人才，共同投入零售產業轉型與創新發展。