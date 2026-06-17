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求職問「父母做什麼工作？」企業面試5大地雷題 最重可罰150萬元

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
進入新鮮人求職旺季，人力銀行提醒，面試時若問一些問題可能違反就服法。求職示意圖。圖／AI生成
進入新鮮人求職旺季，人力銀行提醒，面試時若問一些問題可能違反就服法。求職示意圖。圖／AI生成

時序進入6月新鮮人求職旺季，企業透過面試找人才，哪些問題不能問？104人力銀行整理5大面試地雷題，包含身家調查、感情狀況、家庭/婚育計畫、人格標籤、性別/年齡條件等常見可能觸法問題，提醒企業若面試時有就業歧視或是詢問隱私，經求職者舉發並確認成立後，便將處以新台幣30萬元至150萬元罰鍰。

企業為了解新鮮人經濟狀況，可能會詢問「父母是做什麼工作的？」、「家裡會需要你負擔家計嗎？」、「目前住的是自己的房子，還是租的？」。因為父母的職業、財務狀況屬於生活隱私，與工作職能無直接關聯，這些面試問題可能違反《就業服務法》第5條第2項，要求非就業所需隱私，將會被處以新台幣6萬元至30萬元罰鍰。

想從感情狀況側面了解求職者工作規劃，面試官若詢問「現在有對象嗎？會因為伴侶因素，影響工作安排嗎？」、「你結婚了嗎？這個年紀應該開始考慮結婚了吧？」。因為婚姻狀況與感情生活屬於個人隱私，且容易隱含特定性別的偏見，若企業問上述問題，同樣違反《就業服務法》第5條第2項，罰鍰金額為新台幣6萬元至30萬元。

部分企業會擔心求職者有小孩之後影響工作投入程度，詢問「未來有考慮生小孩嗎？」、「若懷孕要請你自請離職」。若企業因預期懷孕而不錄用，即構成性別歧視，將違反《就業服務法》第5條第1項性別歧視，可處新台幣30萬至150萬元罰鍰。

有些企業在面談過程中與求職者閒聊，或是期待透過人格標籤了解個人特質，詢問「你是什麼星座？O型一定很合群」、「你的MBTI是什麼？我們的工作E人比較能駕馭」，看似日常的對話，若從法律層面解讀，提醒企業不得以與工作無關的個人特質，作為錄用依據，將違反《就業服務法》第5條第1項就業歧視，可處新台幣30萬至150萬元罰鍰。

部分企業在職務描述會提到「誠徵女助手、清潔阿姨」、「歡迎熱血青年軍加入」，須留意外在條件若非工作必要，不得作為錄用限制，除非是符合就業所需且具必要性，像是職缺為倉儲人員可詢問「能否搬重物」、空服員的摸高規範、司機/保全可詢問「有無刑事紀錄或良民證」、幼教/保母需要傳染病相關檢測，違者可處新台幣30萬至150萬元罰鍰。

根據《就業服務法》第5條第1項規定：「雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視。」

104人力銀行指出，若求職者在面試時遇到讓自己不舒服、被冒犯的問題，建議可採取以下三步驟：

1. 理解原因：企業每個問題的背後，都有想透過問題獲得的答案，可以禮貌詢問面試官為何會問這個問題，繞開隱私給企業想知道的答案。

2. 保留個人界線：不需要與面試官正面爭論，也不要勉強自己回答，可以用「這部分比較屬於我個人的隱私」帶過。

3. 聚焦工作能力：在保留個人界線後，可進一步將面試拉回分享工作經驗與專業能力，讓企業以專業能力評估是否為所需的人才。

至於面試時被要求填寫的基本資料，若包含個人隱私資訊，例如身份證字號、住家地址、信用卡、存摺帳號等，可以禮貌詢問需要此資料的原因，也可以表示在日後入職時提供，避免個資外洩的風險。

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