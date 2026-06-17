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薪情比不上業界…民航局離職、退休率飆高 恐影響飛安

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃園機場第三航廈即將完工，恐導致民航局現職人員超時工作。記者胡瑞玲／攝影
桃園機場第三航廈即將完工，恐導致民航局現職人員超時工作。記者胡瑞玲／攝影

民航人力涉及飛行安全，但立委發現，民航局2023至2025年離職員額數從43人增至51人，離職率從11.78％升至13.67％，2025年行政人員離職率更高達28.85％，顯見有嚴重人力缺額問題，另飛航管制員汰離率高，導致培訓速度趕不上退休及離職潮；交通部民航局表示，已通盤檢討積極爭取人力招聘及薪資調整。

立法院交通委員會今審查民國115年民航局預算，立委林俊憲提案指出，經查民航局職員及聘僱人員的員額，2023至2025年離職數從43人增至51人，離職率從11.78％升至13.67％，其中，2025年一般行政人員離職率更高達28.85％，顯見民航局有嚴重人力缺額。

林俊憲表示，分析人員類別離職情形，近5年飛安及監理人員共有20人屆臨退休，民間航空業界薪資優渥，成為極大拉力。今年民航局預計招聘7人，最後卻僅2人錄取，顯然增補情形欠佳。

另外，機場工人員同樣因業界資薪較有吸引力，導致考試分發的報到率及留任率低，要求民航局積極爭取調整薪資待遇，並於3個月內提出有效的人力進用方式。

根據統計，2023年預算員額為447人，實際員額為365人，離職43人，離職率11.78％；2024年預算員額447人，實際員額365人，離職48人，離職率13.15％；2025年預算員額447人，實際員額373人，離職51人，離職率13.67％。

對此，民航局長何淑萍表示，目前離職率大約10％，疫後整個環境的改變，民航局在這2、3年也注意到這樣的問題，也有跟人事單位一直探討這個問題，會通盤檢討，包含薪資調整也會積極爭取。

何淑萍說，要進入民航局資格門檻較高，需具備機長或副機長的資格，也就是要能夠開飛機或維修的從業人員，但實際要執行的工作較繁雜，既要做航管又要監理航空公司；業界薪資確實會高於民航局，但民航局航管人員有特殊加給。

何淑萍表示，民航局仍有積極與人事單位配合、爭取，另去年行政院有協助給予165名航管人員的員額，因此每年都會招考33人；至於人力缺乏是否影響飛安？何淑萍說，都會維持一定人力，確保安全，確實部分人員較為辛苦，像是航空站沒有輪班人力，這部分都會做通盤考量。

另外，立委陳素月也提案指出，台灣飛航管制員養成不易，且人力長期處於飽和壓力狀態，民航基金雖投入大量資源於航空技術人員訓練服務，如負責人培育與訓練的民航人員訓練所，但不僅從錄取到正式執勤需經長期培訓，且根據2025年統計，飛航管制員在受訓期間的汰離率高達21.54％，且就算通過國考，仍有5分之1的學員在訓練階段無法通過考核。

陳素月說，鑑於疫後國際航班量大幅攀升，加上桃園機場第三航廈即將完工，現行培訓速度若無法趕上離職及退休潮，將導致現職人員超時工作，嚴重威脅我國飛安及國門形象，要求民航局統計近5年的完訓率，並於3個月內提出現有訓練的改進方式，以降低淘汰率。

何淑萍回應，招考進來的人確實有部分在受訓過程中，覺得工作內容與其意願不那麼符合，涉及人格特質，加上飛航管制員壓力較大，確實有些人就會自己提出離職，而少部分則無法達標，民航局會爭取這部分的人力補充，也會再向外界或各學校宣傳，盼更多人加入民航局、航空產業。

人力缺乏是否影響飛安？何淑萍說，都會維持一定人力，確保安全，確實部分人員較為辛苦，像是航空站沒有輪班人力，這部分都會做通盤考量。記者胡瑞玲／攝影
人力缺乏是否影響飛安？何淑萍說，都會維持一定人力，確保安全，確實部分人員較為辛苦，像是航空站沒有輪班人力，這部分都會做通盤考量。記者胡瑞玲／攝影

民航局 人力 離職 桃園機場

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