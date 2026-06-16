景氣回溫訊號？無薪假今年來首低於3000人 製造業仍最多

勞動部今公布最新減班休息（無薪假）統計，減少工時事業單位計247家，實施人數2898人。勞動部表示，本期降至3000人以下，是今年來新低，也因上期通報企業中有40家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，導致本期人數明顯下降。

據勞動部今公布最新無薪假統計，減少工時事業單位計247家，實施人數2898人，和6月1日公布實施家數計262家，實施人數3760人相比，本次家數減少15家，人數減少862人；上一期通報企業中有40家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，計有1139名員工恢復原本勞動條件。

勞動部表示，減班休息實施人數在今年起就持續減少，本期人數降到3000人以下，是今年來最低。而製造業仍是實施無薪假的主要行業別，計192家、2639人，其中以金屬機電工業145家、2114人為多，其次則是批發零售業的38家、217人，其餘行業別也略有增減。

勞動部表示，本期實施人數明顯減少，不過仍會關注後續的實施情形。