佳格食品工會抗議「公司打壓」惡意阻申請會務假 批勞動部放任

佳格食品企業工會、桃園市產業總工會等今於勞動部前召開記者會指出，佳格公司從去年9月開始連連做出打壓工會的行動，從停止會費代扣、拒絕提供團協協商資料，到惡意變更會務假申請流程、阻擋會務假，工會已於去年12月就送出不當勞動行為裁決，但至今已逾半年，卻未有一次裁決會議召開，痛批勞動部放任雇主亂來。

佳格食品企業工會理事陳相境表示，佳格公司阻擋工會幹部2月的會務假，工會在1月就送出勞資爭議調解並通知公司，然而公司卻執意違反勞資爭議處理法第8條規範的「勞資爭議在調解、仲裁或裁決期間，資方不得因該勞資爭議事件而歇業、停工、終止勞動契約或為其他不利於勞工之行為」，並記工會幹部曠職。

陳相境不滿痛批，工會已向公司明確說明會務內容包含文件歸檔、整理、清查會籍等，屬於「工會法」施行細則第32條日常會務，過往申請此項會務，公司也都直接准假而不會介入，請問勞動部，難道公司可以無限上綱的主張自己有准駁權，就拒絕給予會務假嗎？

陳相境進一步指出，會務假的申請流程現在也在工會與公司的團協協商之中，但是公司卻在這個時候片面變更核准方式，以往公司都是事前核可工會會務，從3月開始卻片面主張要事後檢視工會檢附資料才要決定核准幾小時的會務假，佳格公司這麼明顯的片面變更會務假申請流程，難道也是勞動部允許的誠信協商？

佳格工會呼籲勞動部，應立刻認定佳格公司違法，盡速賠償工會幹部，並明確畫定准駁權，杜絕其他公司有樣學樣、無限上綱。

勞動部回應，已收受2件裁決申請案，經協調雙方會議時間，訂於7月1日下午2時及3時召開初審會議，後續將依相關程序續行辦理，若經審理認定雇主有違反「工會法」第35條或團體協約第6條第1項的情形，勞動部將依法裁處雇主，重申公司應尊重工會依法行使職權，不應對工會會員不利益對待，也不應該對工會有不當影響，並應善盡與工會誠信協商的義務。

佳格公司回應，公司都是依既有請假流程辦理會務假審核，並未逾越法令授權範圍，本次爭議個案中，相關幹部申請會務假由包含參與外部單位大掃除活動，此非慣例且相關幹部在未經公司核准前，即逕自離開工作崗位，已違反請假程序及勞動紀律。公司依法進行事實認定與管理處置，並無不當干預工會的情形。

會費代扣處理部分，對工會會費一切處理都是以法令及會員具體意思表示為依據，並在尊重個別會員繳費方式選擇的前提下調整行政流程，絕無違法停扣、打壓工會意圖。