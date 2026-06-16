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面試敲定報到日卻後悔！她剩2週超糾結 網曝最佳做法

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己面試時已與主管談好到職時間，原本也口頭答應會報到，沒想到事後卻因工作環境不如預期而萌生退意，讓她陷入兩難。示意圖／AI生成
一名女網友分享，自己面試時已與主管談好到職時間，原本也口頭答應會報到，沒想到事後卻因工作環境不如預期而萌生退意，讓她陷入兩難。示意圖／AI生成

找到工作原本是件值得開心的事，但若面試結束後突然改變心意，該怎麼辦？一名女網友分享，自己面試時已與主管談好到職時間，原本也口頭答應會報到，沒想到事後卻因工作環境不如預期而萌生退意，讓她陷入兩難。

這名女網友在Dcard以「面試時答應會入職，事後反悔了可以拒絕嗎？」為題，指出近期面試時，主管當場詢問她最快何時可以到職，她回覆可配合的日期後，雙方也順勢敲定報到時間。

這名女網友說明，面試結束後，她越想越覺得該公司的工作環境與自己期待有所落差，開始考慮是否要放棄這份工作機會，加上發現求職網站上的職缺已經關閉，擔心公司可能已停止招募，甚至把名額保留給自己，好奇離報到日還有兩週，若現在主動寄信告知無法到職，是否還來得及？以及該如何婉轉表達，才能把對公司的影響降到最低。

貼文一出後，不少網友都表示「我們公司常常遇到當天放鴿子的，你提早兩週通知已經算是很有職場禮貌了」、「誠實相告，提早打電話告知目前已經有拿到更好的offer，要取消報到，記得要有禮貌」、「當然可以，趕快告知對方，人事都有遇過這樣的情況，不用想太多」、「還沒報到以前當然都可以拒絕，只是要儘早說比較好」、「早早拒絕沒什麼問題，關了就再開就好」、「寫信告知比較有禮貌，換個角度想，妳沒告知而報到日放鳥公司，公司可能就覺得妳不禮貌」。

面試是求職的第一關，主要目的是讓雇主與求職者能初步了解彼此。本站曾報導，一名女網友分享，自己面試當天就被錄取，但因太快錄取，反而讓她擔心是不是「屎缺」，猶豫是否該去報到？

對此，多數網友都表示「通常當天（錄取）的不是屎缺就是超爽缺，但90%會是屎缺」、「當下錄取代表這個職缺目前是空的，如果又要妳馬上報到，那應該就是100%屎缺。建議去查詢公司的評價，應該可以看出什麼端倪」、「這種情況大概有問題，但妳很缺錢的話可以去看看，其他面試邀請先不要推，有其他更好的就離職」、「很缺錢再去，真的！面一次就確定offer，不是妳超強，就是屎缺，屎到沒競爭者那種」。

面試 職場 求職

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