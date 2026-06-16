快訊

阿爾巴尼亞不出售！川普女婿千億投資渡假村 引爆反政府示威

三大法人買超582億元！外資3天回補逾千億 台積電尾盤急拉台股收最高

國內最小日本腦炎病例！花蓮3月大女嬰發病逾半個月才確診 仍住院中

聽新聞
0:00 / 0:00

老闆為親戚改打卡時間！00後新人不忍了 1句話反擊全場叫好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，公司為了配合老闆親戚經常遲到，竟直接調整打卡時鐘時間，結果遭到一名00後新人當面反映。示意圖／AI生成
一名網友分享，公司為了配合老闆親戚經常遲到，竟直接調整打卡時鐘時間，結果遭到一名00後新人當面反映。示意圖／AI生成

近年來「00後整頓職場」成為熱門話題，不少人認為新世代員工更勇於捍衛自身權益，也更願意直接向不合理制度提出質疑。一名網友分享，公司為了配合老闆親戚經常遲到，竟直接調整打卡時鐘時間，結果遭到一名00後新人當面反映。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「00後來整頓老闆了」為題，指出公司有名員工是老闆的親戚，上班常常遲到，老闆為了讓對方的打卡紀錄看起來正常，竟將上班時間統一往後調整15分鐘，下班時間也同步延後15分鐘。

對此，一名剛到職不久的00後新人提出異議，指出自己住在外縣市，當初面試時已確認上下班時間，也特地依照火車班次安排通勤，因此才決定接受這份工作。如今公司突然更改工時，導致他下班後無法趕上原本固定搭乘的列車，一旦錯過就得額外等待約30分鐘。

沒想到老闆得知後，竟直言「反正也是晚一小時回家，差在哪裡？領31K不要太囂張」，而新人也不願退讓，直言若問題無法改善，不排除向勞工局反映。讓他直呼「大家有沒有覺得00後新人真的來整頓職場跟老闆了？」。

貼文一出後，不少網友都表示「老闆該死啊，哪能亂調時間，慣性遲到的人會越來越延後上班時間，下次越往後調，各位要半夜才能下班」、「本來就不能這樣啊，晚一小時回家真的超不爽」、「老闆這樣本來就不合理啊，是你你願意？」、「這根本不叫整頓職場，就只是在爭取自己的基本權益而已欸」、「領31000不要太囂張？就是領低薪才有囂張的本錢阿，領高薪拍馬屁都來不及了」、「連40K都不到的職缺，比較囂張的是老闆吧」。

近年職場風氣改變迅速，老一輩大多堅信吃苦當吃補，新一代則秉持「拿多少錢做多少事」的心態。本站曾報導，一名網友分享，對現在00後整頓職場相當有感，列出3點00後的職場處事風格：1.不想加班、應酬會直接走人；2.被凹做雜事時會選擇不做；3.因為不合理的原因被主管罵時，會回嘴甚至爆炸。

對此，不少網友也深有感觸，紛紛表示「『無欲則剛』永遠是真理，00後不婚不生不買房，一人飽全家飽，那麼辛苦幹嘛」、「大部分感受下來其實多數還是以『拿多少錢，做多少事』為核心原則」、「時代變了，早期是00後整頓職場，現在已經是00後成為主管了，所以你講的這三個東西在很多公司已經是常態了」。

職場 勞工局

延伸閱讀

上班好同事、下班不認識？過來人曝職場真相：很合理

10年資歷竟和新人相同薪水！老鳥問主管後更心寒：真的想離職

台積電員工真實一天曝光！「一路忙到深夜」網看傻：沒有對不起薪水

在餐廳1動作能看出教養？一票秒回「基本禮儀」：從小就被教

相關新聞

監委揭外籍生「假實習、真工作」破口 學生淪為缺工替代勞力

日前監察院就「外籍生來台實習」提出調查報告，指出外籍生在台「假實習、真工作」制度濫用疑慮，恐已扭曲跨國實習人才交流初衷，形同以教育名義掩蓋實際勞動行為。成為補充產業人力缺口的工具。台灣勞工陣線協會今表示，「外籍生來台實習」制度提出檢視與質疑，該政策早已脫離教育本質，提出5大結構性破口，證明學生淪為缺工壓力下的替代性勞動力。

面試敲定報到日卻後悔！她剩2週超糾結 網曝最佳做法

一名女網友在面試後答應報到，但因工作環境不符預期陷入兩難。她在Dcard求助，擔心取消報到的影響，網友則建議提前通知公司，誠實表達情況，認為這是職場禮貌。

無薪假今年來首低於3000人 製造業仍最多

勞動部今公布最新減班休息（無薪假）統計，減少工時事業單位計247家，實施人數2898人。勞動部表示，本期降至3000人以下，是今年來新低，也因上期通報企業中有40家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，導致本期人數明顯下降。

老闆為親戚改打卡時間！00後新人不忍了 1句話反擊全場叫好

一名00後新人對公司更改打卡時間提異議，因老闆為親戚調整上班時刻，引發網友熱議。他直言若問題無法改善，將考慮向勞工局反映，展現新一代員工捍衛權益的勇氣。

佳格工會指公司停代扣會費、惡意阻申請會務假 批勞動部放任

佳格食品企業工會、桃園市產業總工會等今於勞動部前召開記者會指出，佳格公司從去年9月開始連連做出打壓工會的行動，從停止會費代扣、拒絕提供團協協商資料，到惡意變更會務假申請流程、阻擋會務假，工會已於去年12月就送出不當勞動行為裁決，但至今已逾半年，卻未有一次裁決會議召開，痛批勞動部放任雇主亂來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。