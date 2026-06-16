老闆為親戚改打卡時間！00後新人不忍了 1句話反擊全場叫好

近年來「00後整頓職場」成為熱門話題，不少人認為新世代員工更勇於捍衛自身權益，也更願意直接向不合理制度提出質疑。一名網友分享，公司為了配合老闆親戚經常遲到，竟直接調整打卡時鐘時間，結果遭到一名00後新人當面反映。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「00後來整頓老闆了」為題，指出公司有名員工是老闆的親戚，上班常常遲到，老闆為了讓對方的打卡紀錄看起來正常，竟將上班時間統一往後調整15分鐘，下班時間也同步延後15分鐘。

對此，一名剛到職不久的00後新人提出異議，指出自己住在外縣市，當初面試時已確認上下班時間，也特地依照火車班次安排通勤，因此才決定接受這份工作。如今公司突然更改工時，導致他下班後無法趕上原本固定搭乘的列車，一旦錯過就得額外等待約30分鐘。

沒想到老闆得知後，竟直言「反正也是晚一小時回家，差在哪裡？領31K不要太囂張」，而新人也不願退讓，直言若問題無法改善，不排除向勞工局反映。讓他直呼「大家有沒有覺得00後新人真的來整頓職場跟老闆了？」。

貼文一出後，不少網友都表示「老闆該死啊，哪能亂調時間，慣性遲到的人會越來越延後上班時間，下次越往後調，各位要半夜才能下班」、「本來就不能這樣啊，晚一小時回家真的超不爽」、「老闆這樣本來就不合理啊，是你你願意？」、「這根本不叫整頓職場，就只是在爭取自己的基本權益而已欸」、「領31000不要太囂張？就是領低薪才有囂張的本錢阿，領高薪拍馬屁都來不及了」、「連40K都不到的職缺，比較囂張的是老闆吧」。

近年職場風氣改變迅速，老一輩大多堅信吃苦當吃補，新一代則秉持「拿多少錢做多少事」的心態。本站曾報導，一名網友分享，對現在00後整頓職場相當有感，列出3點00後的職場處事風格：1.不想加班、應酬會直接走人；2.被凹做雜事時會選擇不做；3.因為不合理的原因被主管罵時，會回嘴甚至爆炸。

對此，不少網友也深有感觸，紛紛表示「『無欲則剛』永遠是真理，00後不婚不生不買房，一人飽全家飽，那麼辛苦幹嘛」、「大部分感受下來其實多數還是以『拿多少錢，做多少事』為核心原則」、「時代變了，早期是00後整頓職場，現在已經是00後成為主管了，所以你講的這三個東西在很多公司已經是常態了」。