無薪假減少至2898人 製造業訂單回穩…減少866人

勞動部16日公布最新一期減班休息（無薪假）為247家、2,898人。上期6月1日為262家、3,760人。此次家數減少15家，人數減少862人。其中，製造業為192家、2,639人，因訂單回穩，相較上期減少了14家、866人。

條平司副司長王金蓉表示，製造業之中，減少最多的是金屬機電工業，此次減少了680人，此期為145家、2,114人。受美國關稅影響實施者有194家、2,428人，相較上期減少了7家、427人。部分事業單位因為訂單回穩，不再實施減班休息，不過也有少數企業反應還會再評估。

上期通報企業中，有40家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，計有1,139名員工恢復原本勞動條件。此期事業單位通報減班休息實施人數多在50人以下；實施期間多數為3個月(含)以下。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有70.4%的企業(174家)為適用僱用安定措施的產業，有八成以上(82.7%，2,396人)員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6,300元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新台幣29,500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工朋友，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。