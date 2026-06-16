監委揭外籍生「假實習、真工作」破口 學生淪為缺工替代勞力

日前監察院就「外籍生來台實習」提出調查報告，指出外籍生在台「假實習、真工作」制度濫用疑慮，恐已扭曲跨國實習人才交流初衷，形同以教育名義掩蓋實際勞動行為。成為補充產業人力缺口的工具。台灣勞工陣線協會今表示，「外籍生來台實習」制度提出檢視與質疑，該政策早已脫離教育本質，提出5大結構性破口，證明學生淪為缺工壓力下的替代性勞動力。

勞陣表示，針對監察院會近日就「外籍生來台實習」提出的調查報告表示高度認同，認為該報告直指問題核心，行政部門長期以「教育延伸」之名，實則掩蓋勞動事實，形成制度性規避。勞陣已於今年4月22日即針對「外籍生來台實習」制度提出檢視與質疑，該政策早已脫離教育本質，而成為補充產業人力缺口的工具，相關風險與本次監察報告所揭示情形高度一致。

勞陣指出，根據監察院調查，外籍學生來台實習普遍存在語言能力不足、在校所學與實習內容關聯性低、從事重複性勞力工作等問題，且已有仲介業者以營利模式介入運作。外交部駐印尼代表處亦發現，多數學生對實習內容認知不足，部分甚至來自經濟弱勢家庭，需負擔高額貸款始得來台，這已非單純教育實習，而是典型的「假實習、真勞動」。

勞陣進一步指出，外籍生來台實習制度目前至少存在以下5大結構性破口。首先，現行「就業服務法」對移工聘僱設有明確規範，餐飲業尚未開放，旅宿業亦僅限特定技術人力。然而，主管機關透過訂定各類實習要點，實質迴避既有勞動規範，顯見相關要點缺乏明確法律授權，行政部門不應以攬才或紓解缺工為由，逕行突破現行法制。

其次，實習制度橫跨教育部、勞動部、經濟部及交通部等多個機關，但對實習定義與適用標準缺乏一致性，尤其海外生並不具備本國學籍，既無法適用學生輔導機制，亦被排除於勞動法規之外，形成法律保護的灰色地帶。

再者，盡管政策上禁止仲介收費，但仍有仲介業者向學生收取高額仲介費，導致學生來台前即背負高額仲介費與貸款，甚至須以薪資償還。此外，更有學生的護照遭扣留，形同限縮人身自由，不論是實質上的抵債勞動，還是扣留身分文件，都與常見的移工剝削現象如出一轍，恐使台灣面臨國際上對強迫勞動的質疑。

此外，目前台灣同時存在建教合作、產學攜手專班、新南向專班及海外實習等多元制度，且勞動場域高度重疊。在缺乏整體政策整合下，實習制度逐漸從人才培育機制，轉變為低成本人力供給工具，學生則在制度夾縫中承擔風險。

最後，海外實習生一旦發生勞資爭議或職業災害，常因主管機關權責不清而遭相互推諉，經濟部及交通部並不具備處理勞動爭議的專業與機制，現行多以形式審查為主，缺乏實質保障。

勞陣呼籲， 產業人力需求應回歸正規勞動政策處理，行政部會亦應全面檢討現行制度，建立一致且具法律基礎的規範架構。若持續以實習之名行勞動之實，將進一步加劇台灣既有「低薪、長工時」的結構性問題，並損及我國人權形象。