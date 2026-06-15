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綠領人才需求上看逾5萬職缺 環境部加碼補助學費

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
環境部長彭啓明（左）今與雲林科技大學校長張傳育（右）簽署淨零綠領人才培訓MOU。圖／雲林科技大學提供
環境部長彭啓明（左）今與雲林科技大學校長張傳育（右）簽署淨零綠領人才培訓MOU。圖／雲林科技大學提供

因應國家2050淨零排放政策，全台綠領人才需求持續攀升，環境部與國立雲林科技大學今天舉辦「淨零綠領人才培育中區培育中心」揭牌暨合作備忘錄（MOU）簽署典禮。環境部長彭啓明表示，目前人力市場隨時都有4、5萬個與永續、淨零相關職缺，企業求才若渴，環境部已祭出多項課程補助方案，盼擴大綠領人才培育量能，為產業淨零轉型提前布局。

彭啓明與雲科大校長張傳育今天在產官學代表見證下，共同為「淨零綠領人才培育中區培育中心」揭牌，並簽署合作備忘錄，象徵中部地區淨零人才培育基地正式啟動。

彭啓明表示，目前全台已有超過3000人完成綠領培訓，其中雲科大培育逾1000人，占全國三到四成，是中部最重要、也是績效最好的培育基地。雲科大也與勞動部勞動力發展署合作，開辦全國首班「淨零綠領人才勞工專班」，協助年輕人探索職涯方向，也為有轉職需求的民眾提供新的就業機會。

他強調，根據人力銀行統計，目前市場上隨時都有4、5萬個與永續、淨零相關職缺，顯示綠領人才需求持續升溫。從培訓成果來看，學員結訓後獲得面試機會明顯增加，顯示綠領課程對求職具有實質幫助。

張傳育表示，中區培育中心涵蓋苗栗、台中、彰化、南投及雲林等5縣市，將透過跨校合作與專業課程，建構區域性淨零人才培育網絡。課程內容涵蓋氣候變遷與溫室氣體管理、溫室氣體盤查、自願減量及產品碳足跡等4大核心主題，協助學員建立碳管理與減碳實務能力，培養企業所需的淨零專業人才。

雲科大表示，環安系將於7月18日起開設第2期勞工專班假日班，在職勞工可獲80%至100%訓練補助；另於7月20日開設平日班，提供30歲以下學生、低收入戶、中低收入戶及身心障礙者學費優惠。

彭啓明表示，希望透過降低學習門檻，吸引更多民眾投入綠色轉型行列，讓綠領人才成為推動國家淨零轉型的重要力量。

因應國家2050淨零排放政策，全台綠領人才需求持續攀升，環境部與國立雲林科技大學今天舉辦「淨零綠領人才培育中區培育中心」揭牌暨合作備忘錄（MOU）簽署典禮。圖／雲林科技大學提供
因應國家2050淨零排放政策，全台綠領人才需求持續攀升，環境部與國立雲林科技大學今天舉辦「淨零綠領人才培育中區培育中心」揭牌暨合作備忘錄（MOU）簽署典禮。圖／雲林科技大學提供

環境部長彭啓明表示，全台綠領人才需求殷切。圖／雲林科技大學提供
環境部長彭啓明表示，全台綠領人才需求殷切。圖／雲林科技大學提供

環境部 彭啓明 雲科大

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