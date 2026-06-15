PWC全球AI職缺動態調查報告 專業化職位薪資及職缺成長率高

PwC發布《2026全球AI職缺動態調查報告》（PwC's 2026 AI Jobs Barometer），分析全球六大洲超過10億個職缺，剖析人工智慧（AI）對職缺、技能與生產力的影響。調查發現，AI正在迅速重塑員工技能，更加強調判斷力、創造力和領導力；同時，最受AI影響的企業持續以快於同業的速度擴大徵才。

報告主要發現包括，AI正促使就業市場「雙軌」發展：「專業化」職位在員工人數和薪資方面的成長，均高於「普及化」職位。

最受AI影響的企業，員工人數成長速度約為受影響程度最低的企業兩倍（52% VS. 36%），薪資成長幅度也更高（24% VS. 17%）。而在最受AI影響的企業當中，生產力排序前20%「超級明星企業」，員工生產力提升163%，大幅領先其他企業。這也帶動2019年以來，需要特定AI技能的工作數量增加速度（69%）幾乎是整體就業市場（9%）的八倍，AI技能的平均薪資溢價已升至62%。

根據對美國240萬個初階職位的分析，受AI影響最大的初階職位，要求具備判斷力和領導力等傳統資深技能的比率高出七倍。自2019年以來，這類職位數量成長35%，而其他初階職位則下降10%。

資誠創新諮詢公司董事長盧志浩表示，隨著Agentic AI開始進入企業場域，對於員工的跨領域技能要求將會更高，員工將被賦予領導這些新的超級數位同事，並專注於解決跨領域的難題，而不再僅是單一功能別的專業技能。而最能夠從AI獲利的企業，是那些利用AI重塑工作流程並進行轉型，而不是僅利用AI進行自動化局部效率改善。