AI技能含金量再飆升！企業願多付62%薪水搶人才

PwC最新調查指出，AI不但沒有讓企業停止徵才，反而加速人才需求與薪資成長。報告分析全球超過10億個職缺後發現，最受AI影響的企業，員工人數成長速度比其他企業快近五成，薪資成長幅度也更高；同時，具備AI技能的人才平均薪資溢價已達62%，反映AI正快速重塑全球就業市場。

PwC發布《2026全球AI職缺動態調查報告》，發現AI正推動就業市場朝「雙軌化」發展。一類是「專業化職位」，也就是將重複性、例行性工作交由AI處理，人類則專注於判斷、決策與專業技能。例如招募人員可利用AI篩選履歷，把更多時間投入人才評估與薪資協商等高價值工作。

另一類則是「普及化職位」，意指AI接手原本較專業的工作內容，人類則負責較基礎的執行工作。例如倉庫管理中的庫存管理可由AI完成，人員則專注於現場搬運與執行作業。

報告指出，「專業化職位」的職缺成長速度是「普及化職位」的兩倍，薪資成長率也高出42%，顯示AI更有利於提升具專業判斷能力的人才價值。

值得注意的是，AI也正在改變企業對初階員工的期待。根據美國240萬個初階職缺分析，受AI影響最大的初階工作，要求具備領導力、創造力、判斷力及面對面溝通等傳統資深職位能力的比例，高出一般初階職缺七倍。自2019年以來，這類「資深化」初階職缺增加35%，其他初階職缺則減少10%。

資誠創新諮詢公司董事長盧志浩表示，隨著Agentic AI逐漸進入企業場域，員工將不再只是執行單一功能性工作，而是需要具備跨領域能力，負責管理及協調這些新的數位工作夥伴，並專注解決更複雜的問題。真正能從AI獲利的企業，關鍵不在於單純導入AI工具，而是利用AI重塑整體工作流程與營運模式。

報告也發現，AI正帶來顯著的生產力差距。以2018年為基準，受AI影響程度最高的企業，到2025年員工平均產值已成長34%，高於受AI影響程度最低企業的24%。

其中表現最突出的前20%「超級明星企業」，員工生產力更較2018年暴增163%，約為同類企業平均成長幅度的五倍，顯示AI帶來的效益正快速向領先企業集中。

此外，外界擔心AI取代人力的情況並未出現在調查結果中。報告顯示，受AI影響程度最高的企業，員工人數較2018年成長52%，高於受AI影響程度最低企業的36%，代表企業在導入AI後，仍持續擴大招募人才。

在薪資方面，具備AI技能的人才需求持續升溫，平均薪資溢價已從去年的57%提升至62%。其中以消費民生產業最高，達118%；科技、媒體與電信業為84%；政府及公共部門則為16%。

職缺需求方面，需要提示工程（Prompt Engineering）、機器學習等AI技能的工作，自2019年以來成長69%，幾乎是整體就業市場成長率8.6%的八倍。2025年AI相關職缺數量更接近2024年的兩倍，自2015年以來增速持續領先整體就業市場。

資誠人資管理顧問公司董事長桂竹安指出，AI正在改變過去「經驗累積等於專業能力」的職場模式。許多原本作為新人訓練的例行性工作逐漸被AI取代，但企業對員工判斷力、創造力、領導力、適應力及整合能力的需求卻提前出現。未來企業勢必得重新思考人才培育方式，協助員工適應AI帶來的新就業環境。