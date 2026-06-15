為何採購總在徵人？「50K也待不住」過來人曝真相：永遠的夾心餅乾

打開求職網站，總能看到不少企業持續徵求採購人員，究竟是因為職涯發展好，還是流動率太高？一名女網友近日在Dcard發文表示，自己曾在南部某公司擔任採購一年，月薪約5萬元，但幾乎天天加班，堪稱職涯中最累的一份工作。離職後發現原本職缺仍不斷重複開出，因此好奇詢問大家原因。

不少網友認為，採購最大的問題在於夾在各部門之間承受壓力，「採購真的好累，永遠的夾心餅乾，幫一堆人解決問題」、「採購感覺壓力很大，只要採購前面沒控制好，後面的東西全部都delay」、「壓力大，上下夾擊」。也有人表示，「業務交期不準找採購，品管產品品質不好也找採購」，認為許多問題最後都會落到採購身上。

不過也有人從薪資角度分析。一名網友直言，「採購能拿50K算天花板，我傳產採購30K還要兼一大堆事情」，認為工作內容與薪資不一定成正比。但另一派則持不同看法，「我認識的採購薪資都不錯耶，權利也蠻大的，獎金又多」，不同產業與公司之間，待遇差異可能相當明顯。

留言區對採購職位的評價也呈現兩極，「我們公司也是生管、採購最常開缺」，但也有人表示「你不知道多少行政想往採購爬，沒有技能的文組很刻苦了」、「是一個有回扣的缺，需要很正直的心」，也有中立網友表示「我認為還是看公司，有的採購過得很不錯，如果覺得不對勁就跑吧」。