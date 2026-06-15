打工4天突遭辭退 彩券行老闆一句話讓她超傻眼：發生什麼事？

才上班短短4天，竟突然被通知不用來了？一名女網友近日在Dcard分享自己在彩券行打工的荒謬經歷，表示自己剛到職不久，每天工作4小時，原本以為已經順利上手，沒想到卻突然遭到辭退，讓她完全摸不著頭緒，也忍不住上網詢問大家意見。

原PO表示，自己進入彩券行後學習速度相當快，大約3天就學會相關作業流程，也能準確依照客人需求打單。由於近期店內生意不算熱絡，大多是熟客上門，因此有不少空閒時間。她坦言，沒客人時偶爾會拿出手機滑一下，但只要有客人進門就會立刻收起來，自認工作內容都有完成，不明白為何突然被辭退。

更讓原PO傻眼的是，她主動詢問接下來何時上班時，老闆娘沒有正面回答，而是先詢問她是否有使用Line Pay或iPASS MONEY。當原PO回覆有之後，對方直接表示「我轉錢給妳」、「妳另外再找1（工作）吧」，等同當場告知不用再來上班。原PO也提到，依照時薪196元計算，工作3天共應領2352元，但實際收到的薪資卻是2350元。

貼文曝光後，有不少網友認為問題可能出在店家經營狀況，「這種營業額，不需要請員工好嗎」、「公司快倒了，不好意思講，可能生意沒好到請一個人」、「彩券行利潤超差，所以經營不好她會跑的」。

也有人分享相關經驗表示，「彩券行過來人，做了一年只能說老闆幾乎都超爛，被客人偷錢還要自己賠，也沒有遵守勞基法」，不過也有另一派網友認為，工作期間使用手機本身就可能成為被辭退原因之一，「本來就不能滑手機啊，再空閒也不行」、「除非店長有說空閒的時候能滑，不然你到哪邊去打工滑手機都會被辭退」、「服務業本來就很血汗，大部分都規定不能拿手機出來」。