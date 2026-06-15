淨零綠領中區中心揭牌 彭啓明：中台灣為轉型戰場

環境部淨零綠領人才中區培育中心今天正式揭牌。環境部長彭啓明表示，中台灣製造業與傳統產業聚落密集，是淨零轉型的關鍵戰場，盼透過進修能促使綠領人力成長為綠領人才。

為加速培育達成2050淨零排放所需人才，環境部國家環境研究院結合全國37所大專校院成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，分設北、中、南、東4區培育中心。

環境部今天發布新聞稿，由雲林科技大學領銜結合聯合、中興、東海、逢甲、中教大、中國醫、暨南、大葉等中部共9所大專校院的「環境部淨零綠領人才中區培育中心」，今天在雲科大正式舉行揭牌儀式，並由彭啓明、雲林科技大學校長張傳育代表簽署合作備忘錄。

彭啓明表示，中台灣製造業與傳統產業聚落密集，是台灣淨零轉型的關鍵戰場，企業極需懂政策並作出應對的人才；環境部將具公信力的培訓資源帶進中部，就是希望讓不同背景學員能就近進修，使「綠領人力」成長為「綠領人才」。

張傳育表示，雲科大長期以「永續校園」為辦學方向，並將永續理念落實在教學研究與校務治理中。此次擔任中區培育中心的領銜學校，雲科大將利用豐富的技職教育及永續實作經驗，協助環境部把淨零綠領人才培育扎根中部地區。

「環境部淨零綠領人才培育課程」自去年4月起開放報名，據統計，中區培育中心從去年4月運作至今，已培育超過1000名具備專業知能的綠領人才，其中非理工背景者占4成，在職者與在學學生比例各半，近3成具研究所學歷，女性比例接近4成5。

環境部表示，透過48小時「淨零綠領人才培育課程」及各類加值課程，預計每年為台灣培育3500名淨零綠領人才。完成課程並通過測驗者，可取得環境部核發的合格證明。