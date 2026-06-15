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面試聊超順卻收到感謝函？專家揭工作錄取關鍵

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
面試示意圖。圖／AI生成
面試示意圖。圖／AI生成

畢業季求職潮來臨，不少新鮮人投入職場，但面試結果卻不一定能一如預期。近日有求職者分享，面試過程相談甚歡，不僅完成上機測試，主管還帶他參觀辦公室、詢問最快到職時間，原以為錄取在望，最終卻收到感謝函，引發網友熱烈討論。

對此，1111人力銀行發言人莊雨潔表示，許多人將面試視為專業能力的考驗，但企業評估人才時，除專業技能外，更重視求職者是否符合團隊文化及職務需求，因此人格特質往往是決定錄取與否的重要關鍵。面試官經常透過聊天、情境提問或經驗分享，觀察求職者的責任感、自律性、價值觀及思考模式，而非單純檢視專業能力。

莊雨潔指出，不同職務看重的人格特質也有所差異，例如業務人員需具備親和力、主動性與抗壓能力；採購人員則重視談判能力、風險意識及數字敏感度；研發職缺則偏好具有好奇心、耐心與探索精神的人才。

而近年來，AI技術快速發展，企業的人才評估標準也正在改變。1111人力銀行根據企業端回饋，提出目前愈來愈受重視的人格特質與職場能力包括：AI協作能力（願意嘗試新工具）、學習敏捷度（Learning Agility）、跨世代溝通能力（跨部門、跨年紀）、解決問題能力（應變能力）、情緒韌性（Resilience）。

1111人力銀行總經理張篆楷建議，新鮮人若缺乏面試經驗，不妨善用數位工具提前準備，透過情境式問答來熟悉面試流程，了解自身在表達能力、應答邏輯及臨場反應上的優缺點，降低正式面試時的緊張感。

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