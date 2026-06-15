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10年資歷竟和新人相同薪水！老鳥問主管後更心寒：真的想離職

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友吐露自己在公司任職已滿10年，卻意外得知新進員工的薪資與自己相同，讓她當場傻眼。 示意圖／ingimage
一名女網友吐露自己在公司任職已滿10年，卻意外得知新進員工的薪資與自己相同，讓她當場傻眼。 示意圖／ingimage

辛苦工作多年，卻發現薪水和剛進公司的新人完全一樣，你能接受嗎？一名女網友近日在Dcard發文吐露心聲，自己在公司任職已滿10年，卻意外得知新進員工的薪資與自己相同，讓她當場傻眼，忍不住質疑這些年來的努力與資歷究竟算什麼，也因此萌生離職念頭，引發不少討論。

原PO表示，自己無意間得知最近到職的新人薪水竟與她一致，讓她感到十分錯愕。她向主管反映後，對方則回應「不這樣開沒人要來」，讓她更加無法接受。原PO認為，自己在公司累積10年資歷，如今卻和毫無年資的新人領相同薪水，感覺既不值得也相當廉價。當她進一步探詢是否有調薪機會時，主管表示會再詢問老闆，但之後便沒有下文。

這樣的結果讓原PO陷入掙扎。她坦言自己真的很想離職，但現實考量又讓她猶豫不決，因為不少職缺都希望錄取者能夠立即到職，讓她不確定究竟該先辭職再慢慢找工作，還是繼續留在原公司等待機會。面對多年累積的年資與當前薪資待遇落差，原PO也忍不住向其他人提問，是否曾遇過類似情況，以及該如何做出下一步決定。

貼文曝光後，不少網友直接建議原PO邊工作邊尋找下一份工作機會，「騎驢找馬吧，錄取後說因為目前在職，要30天以後才能上班」、「真有能力跳就跳，沒能力就加減待」、「真心建議直接跳槽，相信一定也有一樣經驗的很多，10年夠了」、「職等不一樣薪水還相同的話，建議直接跳槽」。

也有不少人認同加薪不能靠公司制度，「好薪水都是靠跳槽不是靠升遷」、「薪水是跳出來的，靠公司加太慢了」、「你現在跳槽到別間同行，帶著自己的年資，薪水絕對三級跳」。也有網友透露，「這就是為什麼公司要有密薪制的關係，怕資深員工心裡不平衡離職」、「我拿的薪水其實比學長姐還要多，進來的時候還有簽一個東西不能互相討論薪水」。

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