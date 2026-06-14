專家：成功人士用這5句話表達反對意見 依然贏得尊重

摘要 1.當與主管意見相左時，直接說「你錯了」往往無法解決問題，反而會引發對方的防衛心理。出色的溝通者懂得在不引發對立的前提下，清楚表達立場。 2.提出反對意見前，應先肯定對方論點的合理性、找出雙方共識，並將焦點從「人」轉移到「計畫做法」本身，具體指出潛在風險。 3.透過「我想確認」或「需要滿足哪些條件」等引導式提問，不僅能給予主管台階下，還能促使雙方共同釐清優先順序，成為防範營運風險的策略夥伴。

當你和主管、老闆意見相左時，說話技巧格外重要。

《向上管理》一書作者梅洛迪．懷爾丁（Melody Wilding），在過去近15年間擔任Google、亞馬遜、微軟與聯合國等頂尖組織的高階主管教練，她觀察到一個共同模式：最出色的溝通者，懂得在不引發對立的前提下，清楚表達自己的立場。他們很少直接對上級說「你錯了」，因為這句話不會解決問題，只會引發防衛心理。

真正的高手，靠的是以下5種表達方式。

1.「你說得很有道理，但我認為挑戰在於……」

提出反對意見之前，先找出雙方共識。

即便主管的解決方案有些不切實際，但他們背後的擔憂往往有其道理。先承認對方論點的合理性，不僅展現出你的用心傾聽，也能降低對方的心防，讓後續的建設性討論得以展開。

實際應用：比起直接說「行不通，我們沒有預算」，不如這樣表達：「關於需要迅速搶佔市場這點，你說得非常有道理。我目前看到的挑戰是，資源已分配完畢，若要推進此專案，我們必須評估調撥資金的優先順序。」

前者是拒絕，後者是對話。兩者之間的差距，就是能否繼續推進討論的關鍵。

2.「我想對此補充一點」

主管通常離第一線很遠，他們看到大局，卻未必能掌握客戶即時回饋或執行細節，這正是你展現價值的時刻。

實際應用：當老闆說「使用率偏低，乾脆取消這個功能」，你可以回應：「我理解你對整體用戶參與度偏低的擔憂，不過我想補充一個細節：實際使用這項功能的用戶，每天都會登入，留存率遠高於平均。這或許值得納入評估。」

這句話既保留了主管的判斷空間，也確保關鍵資訊不被忽略。

3.「我對這種做法的顧慮在於……」

壓力下，人最容易脫口而出「這沒邏輯」或「這行不通」。問題不在於你的判斷力，而在於這類帶有批判色彩的字眼，聽起來像質疑他人能力，而不像是在討論解決方案。

優秀的溝通者會將焦點從「人」轉移到「計畫或做法」本身，並具體指出風險所在。

實際應用：若主管計劃推行新政策，卻遺漏了另一個受影響的部門，你可以說：「我對這種做法的顧慮，在於業務開發部門的反應——他們過去曾因未提前告知而措手不及，這次若再跳過，可能引發更多摩擦。」這是針對事的顧慮，不是對人的批評。

4.「我想確認我們是否已將……納入考量」

這句話的巧妙之處，在於它完全排除了指責的意味。透過「我想確認」代替「你忘了」，你將反對意見視為單純的疏忽。

高階主管需要同時處理數十項要務，漏失在所難免。「我想確認」這句話，給了對方一個優雅的台階，身兼多項要務的主管，會非常感謝有人能委婉指出遺漏事項，而不是讓他當眾難堪。

5.「要讓（替代方案）得以推進，需要滿足哪些條件？」

這是5句話中最具戰略價值的一句。行為科學研究顯示，當你詢問一個人關於未來行動的規劃，對方會在腦中自動預演這個情境，進而提高對該方案日後付諸實踐的機率。

你不是在要求改變，而是在引導對方自己想像另一種可能。若主管持續給你疊加工作，別下意識說：「事情太多了，我沒辦法再接新專案。」

不妨進一步詢問：「若要有足夠餘裕處理原本的首要任務，我們需要滿足哪些條件？例如，目前手上的優先任務是否可以暫緩進行？」這能自然引導雙方共同釐清優先順序。

在現代企業中，優秀的領導者渴望的從來不是唯唯諾諾的應聲蟲，而是能提供真實視角、防範營運風險的策略夥伴。

這5句話的共同邏輯是：先建立連結，再傳遞資訊。真正的影響力，從來不是強硬奪取，而是讓對方願意聽你說話。

資料來源：CNBC、Forbes

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文專家：成功人士用這5句話表達反對意見，依然贏得尊重》