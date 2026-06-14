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台積電員工真實一天曝光！「一路忙到深夜」網看傻：沒有對不起薪水

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己在台積電上班的一天，從早到晚幾乎被會議、電話與工作排滿，回到家後剩下的時間也所剩無幾，真實行程曝光後掀起熱烈討論。示意圖／AI生成
一名網友分享自己在台積電上班的一天，從早到晚幾乎被會議、電話與工作排滿，回到家後剩下的時間也所剩無幾，真實行程曝光後掀起熱烈討論。示意圖／AI生成

不少想擠進科技業的新鮮人，都將台積電視為理想職場，然而高薪背後的工作樣貌究竟如何？近日就有一名網友分享自己在台積電上班的一天，從早到晚幾乎被會議、電話與工作排滿，回到家後剩下的時間也所剩無幾，真實行程曝光後掀起熱烈討論。

該網友在Dcard貼出自己的日常作息，表示自己早上7點半被鬧鐘叫醒，簡單整理後出門買早餐，約8點半抵達公司，正式上工前還得先查看晨會可能被點名討論的案件內容。上午除了參加會議，也同步處理信件與工作事項，中午簡單用餐後，下午又接續準備會議資料、接電話及執行手邊任務。

到了下午4點左右，還得處理各種突發問題，接著參與多場會議。原PO透露，直到傍晚開完會後，還要趁同事尚未下班時四處討論事項，真正能安靜坐下來查資料、測試與處理案件，往往已是晚上7點半之後。等到抬頭看時鐘，常常已經超過9點半，只能趕緊收拾返家，洗澡放鬆後凌晨才入睡。此文一出驚呆眾多網友，也顛覆很多外人想像，很多人都佩服大讚「厲害」。

同樣身處科技業的網友也紛紛現身分享經驗。一名自稱IT部門的網友透露，自己的作息其實大同小異，早上主持晨會後，白天幾乎都被各種會議塞滿，真正能靜下來處理工作的時間反而是傍晚以後，因此晚上7點半到9點下班相當常見，忙的時候甚至會一路工作到10點。也有人感嘆，科技業看似光鮮亮麗，但實際上「沒那麼悠閒」，甚至笑稱「比我高中、大學加起來還累」，午休時間經常是一邊吃飯一邊處理公事。

不少人也直呼「看到一個真實的故事了」、「終於不是倖存者偏差」，認為過去網路上常出現許多看似輕鬆的科技業分享文，這次則讓外界看見高薪背後的另一面。有人看到晚上10點才到家後忍不住驚呼「22、23點下班到底什麼概念」、「太操了吧，還好我沒去」，但更多網友則是抱持敬佩態度，大讚「辛苦了，這錢我真的賺不來」、「沒有對不起薪水」。另一方面，也有人認為高強度工作與高報酬本來就是取捨問題，想拚收入的人願意投入時間，「做幾年說不定就財富自由了」。

台積電近年營運表現亮眼，帶動員工薪資與分紅提升，不少人搶著進去，也讓待遇成為討論焦點。本站曾報導，有網友分享自身經驗，表示看到公司同仁的所得後相當震驚，其中一名年資約6年的女性技術員，年收入已達150萬元水準，而且只有高職畢業，引發不少人討論科技業薪資天花板。

台積電 薪水

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