家事移工納長照？雇主協會：先建立專業資格與履約制度再來談

台灣移工聯盟、婦女新知基金會及台灣身心障礙者自立生活聯盟等團體，今日共同到衛生福利部陳情，強調家事移工放假是基本勞動權利，照顧需求則應由公共資源共同承擔。台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會質疑，如果公共長照體系有能力全面接手，目前22萬個聘僱家庭的照顧需求將由誰承接？要求先建立專業資格與履約制度，再談納入長照體系。

台灣雇主協會表示，針對移工團體於國際家務工前夕前往衛福部陳情，主張廢除個別家庭聘僱制度，並將家庭看護工全面納入公共長照體系，對此表達嚴正反對，若要推動家庭看護工納入長照，應先建立專業資格、履約責任與品質管理制度，而非直接廢除現行制度。

雇主協會表示，目前全台已有超過22萬個家庭聘僱家庭看護工，許多家庭地所以選擇聘僱家庭看護工，並非因為偏好聘請移工，而是在現有長照體系無法完全滿足需求的情況下，必須自行承擔照顧責任，以維持家人所需的照顧、陪伴與生活支持。

雇主協會指出，移工團體要求廢除家庭聘僱制度，卻始終沒有提出具體方案回答最根本的問題，目前22萬個聘僱家庭的照顧需求，未來將由誰承接？如果公共長照體系有能力全面接手，為何至今仍有如此多家庭選擇自行聘僱家庭看護工？

雇主協會表示，家庭聘僱制度長期以來並非國家照顧體系的負擔，而是國家照顧體系的重要補充，許多家庭聘僱家庭看護工或家事移工，不只是為了基本照顧服務，更是為了滿足個別家庭不同的照顧安排、陪伴需求及生活支持需求。家庭自行負擔聘僱成本、管理責任及相關支出，實際上已替政府分攤大量原本應由公共長照體系承擔的照顧責任與財政支出。

雇主協會強調，對於部分團體主張將家庭看護工全面納入長照體系，但是照顧工作的專業化本來就是政府應負起的責任，但專業化不能只是勞動權益的提升，更應包含專業能力、契約責任與照顧品質的提升。家庭看護工若要成為正式長照人力，前提是必須具備相應「專業資格」與「履約責任」。

雇主協會主張，目前社會討論經常聚焦於薪資、工時或聘僱形式等議題，但許多失能家庭真正面臨的問題其實是照顧品質與契約履行。根據協會接獲的陳情與訪談資料，不少家庭投入大量時間、金錢及心力訓練新進看護工，待其熟悉照顧流程、建立與被照顧者的互信關係後，卻因制度漏洞流向其他工作市場。對重症家庭而言，每一次照顧人員更換，都意味著重新適應、重新訓練及重新承擔風險。

雇主協會呼籲衛福部，在聽取移工團體意見的同時，也應聽見失能者家庭、家庭雇主及重症照顧者的聲音。長照改革不應以削弱家庭選擇權為代價，更不應忽略22萬個聘僱家庭的實際需求。