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影／民團衛福部前陳情 爭取長照移工勞動保障

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
台灣移工聯盟、婦女新知基金會及台灣身心障礙者自立生活聯盟等團體，今天衛福部前前往陳情，並演出行動劇，表達家庭看護移工無法固定休假，導致家屬、被照顧者與移工三方同陷困境。記者胡經周／攝影
台灣移工聯盟、婦女新知基金會及台灣身心障礙者自立生活聯盟等團體，今天衛福部前前往陳情，並演出行動劇，表達家庭看護移工無法固定休假，導致家屬、被照顧者與移工三方同陷困境。記者胡經周／攝影

台灣移工聯盟、婦女新知基金會及台灣身心障礙者自立生活聯盟等團體今天前往衛福部前陳情，並演出行動劇，指出台灣長照制度長期仰賴23萬餘名家庭看護移工支撐，卻未能兼顧重度失能家庭照顧需求與移工勞動權益，導致家屬、被照顧者與移工三方同陷困境。

台灣國際勞工協會研究員吳靜如表示，社會近年出現將照顧困境歸咎於移工休假的聲音，這樣的說法忽略了制度根源。根據勞動部調查，台灣家事移工近四成沒有固定休假，即使有休假者，多數也僅有數小時外出時間，難以獲得完整休息。家事移工至今未全面納入「勞動基準法」保障範圍，工時、休假與薪資制度均與一般勞工存在明顯落差。

民團強調家事移工多年來實際上已成為台灣長照體系的重要支柱，但政府卻將重度失能照顧責任大量轉嫁給個別家庭與移工，使移工在缺乏保障下承擔全天候照顧工作，甚至成為社會不滿情緒的出口，成為「制度失能下的代罪羔羊」。

台灣移工聯盟、婦女新知基金會及台灣身心障礙者自立生活聯盟等團體，今天衛福部前前往陳情，民團強調家事移工放假是基本勞動權利，照顧需求則應由公共資源共同承擔。記者胡經周／攝影
台灣移工聯盟、婦女新知基金會及台灣身心障礙者自立生活聯盟等團體，今天衛福部前前往陳情，民團強調家事移工放假是基本勞動權利，照顧需求則應由公共資源共同承擔。記者胡經周／攝影

台灣移工聯盟、婦女新知基金會及台灣身心障礙者自立生活聯盟等團體，今天前往衛福部前陳情，並演出行動劇，表達家庭看護移工無法固定休假，導致家屬、被照顧者與移工三方同陷困境。記者胡經周／攝影
台灣移工聯盟、婦女新知基金會及台灣身心障礙者自立生活聯盟等團體，今天前往衛福部前陳情，並演出行動劇，表達家庭看護移工無法固定休假，導致家屬、被照顧者與移工三方同陷困境。記者胡經周／攝影

台灣移工聯盟、婦女新知基金會及台灣身心障礙者自立生活聯盟等團體，今天衛福部前前往陳情，民團強調家事移工放假是基本勞動權利，照顧需求則應由公共資源共同承擔。記者胡經周／攝影
台灣移工聯盟、婦女新知基金會及台灣身心障礙者自立生活聯盟等團體，今天衛福部前前往陳情，民團強調家事移工放假是基本勞動權利，照顧需求則應由公共資源共同承擔。記者胡經周／攝影

長照 移工 衛福部

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