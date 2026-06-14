聽新聞
0:00 / 0:00
影／民團衛福部前陳情 爭取長照移工勞動保障
台灣移工聯盟、婦女新知基金會及台灣身心障礙者自立生活聯盟等團體今天前往衛福部前陳情，並演出行動劇，指出台灣長照制度長期仰賴23萬餘名家庭看護移工支撐，卻未能兼顧重度失能家庭照顧需求與移工勞動權益，導致家屬、被照顧者與移工三方同陷困境。
台灣國際勞工協會研究員吳靜如表示，社會近年出現將照顧困境歸咎於移工休假的聲音，這樣的說法忽略了制度根源。根據勞動部調查，台灣家事移工近四成沒有固定休假，即使有休假者，多數也僅有數小時外出時間，難以獲得完整休息。家事移工至今未全面納入「勞動基準法」保障範圍，工時、休假與薪資制度均與一般勞工存在明顯落差。
民團強調家事移工多年來實際上已成為台灣長照體系的重要支柱，但政府卻將重度失能照顧責任大量轉嫁給個別家庭與移工，使移工在缺乏保障下承擔全天候照顧工作，甚至成為社會不滿情緒的出口，成為「制度失能下的代罪羔羊」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。