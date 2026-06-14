家事移工納長照掀論戰 雇主團體：支持納入但不是為所有人一起加薪

國際家務工日前夕，移工團體赴衛福部陳情，呼籲將家庭看護移工納入長照體系，以改善長工時、低工資及勞動保障不足等問題。長期代表失能家庭發聲的雇主團體表態支持「納入長照體系」，但強調目的應是提升照顧品質與專業訓練，而非全面調漲移工薪資，否則恐讓已背負沉重照顧負擔的家庭雪上加霜。

對於移工團體主張由長照機構聘僱家庭看護工，並逐步納入長照人力體系，台灣雇主協會理事長張姮燕表示，不反對家庭看護工納入長照體系，這也是未來必須推動的方向，但前提是應建立完整訓練制度與專業認證機制，讓家庭看護工具備與居家服務員相近的照顧能力。

張姮燕指出，目前家庭看護工實際承擔大量重症失能者照顧工作，但管理權責主要在勞動部，衛福部卻無法直接介入專業訓練與照護品質管理。若未來納入長照體系，應比照居服員建立教育訓練、實習及考核制度，才能真正提升照護品質。

「我們支持納入長照體系，但不是為了所有人一起加薪。」張姮燕說，許多聘僱家庭看護工的家庭本身已承受龐大照顧支出，若再要求家庭額外負擔更高薪資，對許多重症家庭而言將難以承受。

張姮燕認為，政府應將有限的長照資源優先投入重度失能個案，透過長照經費補助願意照顧重症患者的家庭看護工，提高其照顧意願與留任率，而非由所有家庭共同承擔增加的人事成本。

對於外界擔憂近年開放80歲以上長者免巴氏量表後，可能排擠重症失能者聘僱移工的機會，張姮燕表示，政策實施一年多來並未出現當初預期的大量需求暴增情況。「免巴氏量表不等於免費聘僱」，高齡家庭是否聘請看護工，仍會依照實際照顧需求及家庭經濟能力評估，因此並未造成重症家庭照顧資源被大量稀釋。

張姮燕以自身經驗為例，家中因父親屬極重度失能，聘請兩名家庭看護工，每月支出超過5萬元，相關費用皆由家庭自行負擔。若完全取消家庭聘僱制度，改由政府長照體系全面接手，不僅現有22多萬個家庭的照顧需求難以銜接，龐大的照顧成本也將轉由政府承擔，無論在人力或財政上都面臨極大挑戰。

張姮燕認為，應循序漸進推動改革，包括建立家庭看護工專業訓練制度、強化工作契約管理、提升重症照顧誘因，以及運用長照資源補助高照顧需求家庭，讓家庭看護工逐步與長照體系接軌。