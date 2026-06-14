快訊

美軍「大黃蜂」戰機墜毀！事故前疑冒煙畫面曝光 飛行員彈射逃生

3.8元腰斬剩1.92元！他拆解00916配息縮水內幕：高殖利率盲目追進錢不夠分

搭飛機容易噁心、胃不舒服？ 專家推薦喝薑汁汽水原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

預防矽肺症等職業病 勞工作業環境監測辦法部分修正明年起上路

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
石英最近幾年成為廚房檯面熱門建材，卻暗藏職安風險，吸入過多石英粉塵可能導致矽肺病。（路透）
石英最近幾年成為廚房檯面熱門建材，卻暗藏職安風險，吸入過多石英粉塵可能導致矽肺病。（路透）

為引導雇主確實掌握勞工作業場所的有害暴露風險，落實保護勞工健康，勞動部於近日修正發布「勞工作業環境監測實施辦法」，新增1-溴丙烷、甲醛、環氧乙烷等13項有害化學物質納入定期監測，並將高暴露場所的監測頻率縮短，以預防矽肺症等職業病。本次修正的部分規定自2027年1月1日起施行。

勞動部說明，為了更能反映勞工作業的真實暴露情況，提升整體作業環境監測的有效性與品質，本次修正擴增監測項目並強化監測管理，新增1-溴丙烷、甲醛、環氧乙烷等13項有害化學物質納入定期監測；另將指定鑄造及人造石等高風險行業，增列結晶型游離二氧化矽濃度監測，以預防矽肺症等職業病發生。

此外，監測結果如達容許暴露標準以上者，監測頻率將由每6個月縮短為每3個月，以督促事業單位盡速改善作業環境。

勞動部指出，除勞動部將明確公告應監測的對象、採樣數量及頻率等事項，使樣本數具代表性外，並要求雇主透過適當的採樣策略及統計分析方法，以掌握勞工實際暴露情形。另將應組成監測評估小組研訂監測計畫的事業單位規模，由勞工人數500人以上降低門檻為300人，擴大納入職業衛生技師等專業人員參與，協助事業單位提升監測規劃與暴露評估品質。

鼓勵企業落實自主管理部分，對於作業環境監測制度完善、管理成效良好且長期暴露風險低的事業單位，經中央主管機關審查通過後，得合理調整監測頻率，以鼓勵企業持續投入資源強化自主監測管理。

強化監測機構管理部分，明定監測機構如刻意規避正常作業或高暴露作業場所辦理監測，將依法處罰；同時擴大查核量能，授權勞動檢查機構得委託專業團體辦理查核，以提升監測品質及公信力。

勞動部表示，本次修法將使監測結果更能反映勞工實際暴露情形，協助事業單位採取有效改善措施。考量新增監測項目及暴露評估制度、監測管理成效審查等相關配套措施之建置，需提供雇主、監測機構及相關專業人員充分準備時間，本次修正的部分規定自2027年1月1日起施行。

勞動部 職業 雇主

延伸閱讀

立委提案修「空氣污染防制法」部分條文 鋼鐵公會表隱憂

北榮、高榮工會雨中抗爭！爭取5年加班費追補 北榮強調一定依法發放

高雄民生醫院爆院內登革熱群聚！ 1009人篩檢結果出爐

證券交易員去年加薪最多 平均調升17% 保險員15.8%

相關新聞

家事移工納長照掀論戰 雇主團體：支持納入但不是為所有人一起加薪

國際家務工日前夕，移工團體赴衛福部陳情，呼籲將家庭看護移工納入長照體系，以改善長工時、低工資及勞動保障不足等問題。長期代表失能家庭發聲的雇主團體表態支持「納入長照體系」，但強調目的應是提升照顧品質與專業訓練，而非全面調漲移工薪資，否則恐讓已背負沉重照顧負擔的家庭雪上加霜。

民團籲家事移工納入長照體系 衛福部：牽涉層面廣須審慎評估

6月16日國際家務工日前夕，多個移工、婦女及身障團體赴衛福部陳情，呼籲政府正視家庭看護移工的保障權益，主張將家事移工納入長照服務體系，由長照機構統一聘僱與管理。衛福部回應，相關制度改革涉及照顧模式、勞動權益、服務需求及就業市場等，影響層面廣泛，須持續蒐集各界意見並與勞動部共同評估。

預防矽肺症等職業病 勞工作業環境監測辦法部分修正明年起上路

為引導雇主確實掌握勞工作業場所的有害暴露風險，落實保護勞工健康，勞動部於近日修正發布「勞工作業環境監測實施辦法」，新增1-溴丙烷、甲醛、環氧乙烷等13項有害化學物質納入定期監測，並將高暴露場所的監測頻率縮短，以預防矽肺症等職業病。本次修正的部分規定自2027年1月1日起施行。

人力銀行綠領人才認同區上線 持課程合格證明者可優先面試

為精準對接產業綠領人才的龐大缺口，環境部國家環境研究院與104人力銀行合作建置「環境部淨零綠領人才企業認同專區」，此時正值大專院校畢業生準備投入職場的關鍵期，專區目前已有53家大型企業熱烈響應，並承諾將優先面試取得「環境部淨零綠領人才培育課程合格證明」的求職者，並視為求職加分項目，企業包含中國化學製藥、雲豹能源等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。