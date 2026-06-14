23萬家事移工撐起長照卻難休假 民團疾呼：別把照顧責任全丟給移工

6月16日國際家務工日前夕，多個移工、婦女及身心障礙團體14日赴衛福部陳情，指出台灣長照制度長期仰賴23萬餘名家庭看護移工支撐，卻未能兼顧重度失能家庭照顧需求與移工勞動權益，導致家屬、被照顧者與移工三方同陷困境。

台灣移工聯盟、婦女新知基金會及台灣身心障礙者自立生活聯盟等團體指出，隨著高齡化加速，重度失能與失智長者照顧需求持續攀升，但現行長照資源配置出現「重輕失衡」問題，呼籲政府正視制度缺口，將家事移工正式納入長照人力體系，由專業機構聘僱與管理，建立兼顧照顧品質與勞動保障的新模式。

根據監察院2024年調查，雖然長照服務涵蓋率已達八成，但約七成經費集中於輕度與中度失能者，重度失能者使用長照給付服務比例反而逐年下降。許多家庭即使聘請外籍看護工，仍難獲得完整居家照顧支援，形成最需要照顧資源的人，反而最難獲得制度支持的現象。

台灣國際勞工協會研究員吳靜如表示，目前聘有家庭看護工的家庭，在長照服務使用上仍受到不少限制，例如居家服務無法併用、部分專業服務給付遭縮減，導致家庭必須自行負擔大量照顧責任。一旦移工生病、休假或返國探親，家庭照顧量能便可能瞬間崩潰，也凸顯台灣對重度失能家庭支持不足的結構性問題。

吳靜如指出，社會近年出現將照顧困境歸咎於移工休假的聲音，這樣的說法忽略了制度根源。根據勞動部調查，台灣家事移工近四成沒有固定休假，即使有休假者，多數也僅有數小時外出時間，難以獲得完整休息。家事移工至今未全面納入「勞動基準法」保障範圍，工時、休假與薪資制度均與一般勞工存在明顯落差。

民團強調，家事移工多年來實際上已成為台灣長照體系的重要支柱，但政府卻將重度失能照顧責任大量轉嫁給個別家庭與移工，使移工在缺乏保障下承擔全天候照顧工作，甚至成為社會不滿情緒的出口，無異於「制度失能下的代罪羔羊」。

針對政府近年推動喘息服務與短期替代照顧措施，團體認為方向雖值得肯定，但實際服務時數、人力與可近性仍不足，無法完全取代24小時照顧需求。有家庭反映，即使符合資格，也常面臨媒合困難、資源不足或補助用罄等問題，導致政策看得到卻用不到。

行動團體主張推動制度改革，讓家事移工逐步轉型為公共長照服務人力，由長照機構擔任雇主，負責聘僱、管理與調派工作。這樣的做法，讓原本的家庭可回歸服務使用者角色，獲得更穩定的照顧服務，移工則可享有較完整的勞動保障與專業支持。

共同行動團體認為，真正的問題從來不是家事移工放假，而是政府長期未建立足以支撐重度失能照顧需求的公共服務體系。面對超高齡社會來臨，政府應重新盤點長照人力缺口與照顧需求，讓照顧責任回歸公共制度，而非壓在單一家庭或單一移工身上。