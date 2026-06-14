人力銀行綠領人才認同區上線 持課程合格證明者可優先面試

為精準對接產業綠領人才的龐大缺口，環境部國家環境研究院與104人力銀行合作建置「環境部淨零綠領人才企業認同專區」，此時正值大專院校畢業生準備投入職場的關鍵期，專區目前已有53家大型企業熱烈響應，並承諾將優先面試取得「環境部淨零綠領人才培育課程合格證明」的求職者，並視為求職加分項目，企業包含中國化學製藥、雲豹能源等。

張順欽指出，目前加入認同的專區企業中，有3成屬上市上櫃公司，涵蓋多元產業領域且皆具備產業領航地位。名單包括客戶多為世界500強公司的「勤業眾信Deloitte」會計師事務所；年營收超過180億元的「台灣半導體股份有限公司」；台灣第一家GMP制度藥廠「中國化學製藥」；台灣前三大印刷電路板商「燿華電子」；再生能源電廠開發商「雲豹能源」及知名餐飲品牌「漢來美食」等。

張順欽指出，這些響應的領頭羊企業紛紛表示，未來在招募永續工程師、能源規劃師及ESG專案經理等職缺時，將把持有國環院測驗合格證明的求職者，列為優先錄用或加分對象，給予實質的職涯支持。

國環院呼籲，無論是電子科技、傳統製造、金融服務還是民生零售，各行各業皆可透過參與本計畫登錄於專區。加入認同的企業不僅能優先對接經官方課程培訓、具備即戰力的專業人才，緩解內部的「碳焦慮」與人才荒，更能透過此國家級平台，向投資人、客戶及社會大眾展現企業實踐永續轉型的具體決心。