探索／國環院綠領人才專區上線 53家企業響應招募

為精準媒合產業綠領人才龐大缺口，國環院攜手104人力銀行建置綠領人才企業認同專區，已有53家大型企業響應，3成屬上市上櫃公司，承諾優先面試取得環境部培育證明的求職者。

環境部國家環境研究院（簡稱國環院）今天發布新聞稿，與104人力銀行合作建置「環境部淨零綠領人才企業認同專區」今天正式上線。

國環院長張順欽鼓勵畢業生造訪專區，藉由國家官方證書加持順利找到理想企業，搶占綠色職涯先機。

張順欽說，響應企業紛紛表示，未來在招募如永續工程師、能源規劃師及ESG專案經理等職缺時，將把持有國環院測驗合格證明的求職者，列為優先錄用或加分對象，給予實質的職涯支持。

環境部統計，目前加入認同的專區企業中，有3成屬上市上櫃公司，涵蓋多元產業領域且皆具備產業領航地位。名單包括客戶多為世界500強公司的「勤業眾信Deloitte」會計師事務所；年營收超過180億元的「台灣半導體股份有限公司」；台灣第一家GMP制度藥廠「中國化學製藥」；台灣前三大印刷電路板商「燿華電子」；再生能源電廠開發商「雲豹能源」及知名餐飲品牌「漢來美食」等。

國環院呼籲，無論是電子科技、傳統製造、金融服務還是民生零售，各行各業皆可透過參與本計畫登錄於專區。加入認同的企業不僅能優先媒合經官方課程培訓、具備即戰力的專業人才，緩解內部的「碳焦慮」與人才荒，更能透過此國家級平台，向投資人、客戶及社會大眾展現企業實踐永續轉型的具體決心。

環境部說，今年已更新「淨零綠領人才培育課程」教材，確保學員能將理論與企業減碳實務完美媒合。有意參加該課程者可至「綠領人才資訊平臺」查詢最新開班資訊及報名方式。