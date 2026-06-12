AI改變工作模式！全國文化會議聚焦地方參與 科技將成青年返鄉力量

2026全國文化會議分區論壇南區場今天舉行，「在地文化力」議題引言人、台中教大管理學院社會企業中心執行長柯勇全說，因為科技，青年返鄉將不是放棄，而是選擇新的生活方式。

柯勇全在「在地文化力：韌性×永續×共榮」議題中分享，過去新聞報導談到青年返鄉時，標題多是「3C科技男轉務農」，如今的報導可能會變成「青年創意玩出島嶼新浪潮」，「未來青年返鄉不再是放棄某個事情，或是混不下去，而是選擇新的生活方式，真正參與地方的文化。」

螺陽文教基金會董事長何美慧分享表示，輝達創辦人黃仁勳說，AI機器人將改變人類的工作模式，「我也要告訴年輕人，都市的房價越貴，西螺就會越有機會，只要擁有數位工具應用的一身好武功，在哪裡都可以做。」

AI成為青年返鄉的利基，卻也產生簡化文化參與過程的問題，「台灣最美農村故事館」執行長張義勝在回應現場及線上青年提問表示，青年返鄉需要培養自己擁有溝通、堅持、分享的能力與信念；而政府則應該提供友善環境，並建構回鄉價值、支持系統及永續政策。

文化部主任秘書林宏義在文化部新聞資料中表示，今年全國文化會議以「未來式」為題，將藉由4場分區論壇、2場專業論壇及1場「青少年專場」匯集意見，並在9月20日正式大會中凝聚成未來政策推動的共識，共同勾勒2030年「文化未來世代」施政藍圖。