北榮、高榮工會雨中抗爭！爭取5年加班費追補 北榮強調一定依法發放

台北榮總工會今於北榮院外指控北榮及高榮，針對院方辦理追溯5年加班費作業設下重重門檻，同時原訂與工會的協商日期跳票拖延。工會提出三項訴求，應立即啟動實質協商、延長申報期限、完整清償勞基法及公職人員未被給付全額加班工資；退輔會應改正現行追補制度闕漏，莫再刁難；衛福部及勞動部應全面清查各醫療院所現存龐大加班黑數，嚴格落實勞動檢查及工時管理制度改革。

北榮表示，一定遵守承諾、發放同仁應得的加班費，但核算真的需要時間，目前2023、2024年的加班費回溯已經完成，正在進行核對，希望同仁互相體諒。

台北榮總企業工會今上午冒雨抗爭，共提出3項訴求：

第一、北榮及高榮院方應正視工會及基層訴求，立即啟動實質協商、延長申報期限、完整清償勞基法及公職人員未被給付之全額加班工資。 第二、退輔會應改正現行追補制度闕漏後重新公告，下轄榮民醫院應開放同仁自主查詢5年電子簽章紀錄，莫再藉故反復刁難駁回基層申報案件。 第三、衛福部及勞動部應全面清查各醫療院所現存龐大加班黑數、追溯5年加班費受阻等嚴峻問題，嚴格落實勞動檢查及工時管理制度改革。

北榮工會理事長黃甘迪表示，針對2020年至2024年間的加班費追補作業，院方設下諸多不合理也不符合法令的限制條件，並排除部分公職同仁權益，致使基層可申報追補的加班費數額大打折扣，此外，院方屢次片面拖延與工會協商日期，在充滿爭議現況下也未承諾延長申報作業期限，呼籲北榮院長陳威明正視工會並啟動實質協商，方能成為真正照顧員工的領導者。

黃甘迪說，醫院長年來存在加班黑數問題，以護理人員為例，不管公職或是契約人員多數皆無法依照實際出勤時間申請加班，且2024年後更被要求要採用事先加班模式，讓許多同仁必須提早到班、延後下班等方式來處理大量工作及行政作業，不過這些工時並未被完整計算。

黃甘迪表示，依照退輔會追補加班費規定，1小時以上的加班時數需有主管核准才能申請，否則無法獲得所有的加班申請。

高榮護理師楊淯涵指出，高雄榮總在執行專案加班費申請期間，許多護理師反映遭遇直接勸退、要求額外佐證、強行駁回申請甚至予以情緒施壓，致使院內同仁在過程當中承受巨大壓力，更對主張自身權益感到徬徨不安。她認為榮總的制度應要正視護理師及各職類人員長年以來的辛勞付出，給予應有的尊重與公平對待。

楊淯涵表示，她相信本次追溯補發加班費的核心目的，應是合理檢視並完整清償基層過去所付出的勞動成果，而非增加申請障礙徒增爭議。希望藉由公開討論，讓更多同仁知道自己並不孤單，促使院方及上級機關重視基層困境，以更透明友善的方式保障勞動權益，讓制度成為同仁可真正信賴與依靠的後盾。

黃甘迪說，院方不認為繁瑣流程是困擾，工會並未額外爭取只是希望院方遵守法律，依照員工的差勤記錄來獲取應得加班費。

陳威明則強調，院方絕對有誠意解決，「加班費算到分鐘、追溯五年是醫院的善意及承諾，公立醫院如果還沒有算清楚、如沒有依法行政、維持公平正義，怎麼發放？」他說，為了完成這項工作，許多護理長、行政與人事同仁投入了大量時間與心力，在龐大的作業壓力下默默付出。他們同樣承受著責任與壓力，也值得大家的理解與肯定。