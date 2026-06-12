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維護勞工健康 勞動部修正「勞工作業環境監測實施辦法」

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為引導雇主確實掌握勞工作業場所的有害暴露風險，落實保護勞工健康勞動部於12日修正發布《勞工作業環境監測實施辦法》，除擴增監測項目、強化監測規劃與執行品質外，亦導入企業自主管理審核機制，讓監測制度更能落實把關，作為預防職業病及改善工作環境的重要依據。

勞動部說明，為了更能反映勞工作業的真實暴露情況，提升整體作業環境監測的有效性與品質，本次修正共有五大重點：

一、擴增監測項目並強化監測管理：新增1-溴丙烷、甲醛、環氧乙烷等13項有害化學物質納入定期監測；另將指定鑄造及人造石等高風險行業，增列結晶型游離二氧化矽濃度監測，以預防矽肺症等職業病發生。

此外，監測結果如達容許暴露標準以上者，監測頻率將由每6個月縮短為每3個月，以督促事業單位盡速改善作業環境。

二、落實暴露評估成效：除勞動部將明確公告應監測的對象、採樣數量及頻率等事項，使樣本數具代表性外，並要求雇主透過適當的採樣策略及統計分析方法，以掌握勞工實際暴露情形。

三、擴大專業人員參與：將應組成監測評估小組研訂監測計畫的事業單位規模，由勞工人數500人以上降低門檻為300人，擴大納入職業衛生技師等專業人員參與，協助事業單位提升監測規劃與暴露評估品質。

四、鼓勵企業落實自主管理：對於作業環境監測制度完善、管理成效良好且長期暴露風險低的事業單位，經中央主管機關審查通過後，得合理調整監測頻率，以鼓勵企業持續投入資源強化自主監測管理。

五、強化監測機構管理：明定監測機構如刻意規避正常作業或高暴露作業場所辦理監測，將依法處罰；同時擴大查核量能，授權勞動檢查機構得委託專業團體辦理查核，以提升監測品質及公信力。

勞動部表示，此次修法將使監測結果更能反映勞工實際暴露情形，協助事業單位採取有效改善措施。考量新增監測項目及暴露評估制度、監測管理成效審查等相關配套措施之建置，需提供雇主、監測機構及相關專業人員充分準備時間，此次修正的部分規定自2027年1月1日起施行。

勞動部 健康 雇主

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