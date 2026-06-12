勞動部補助雇主辦理托兒措施 延長受理至9月30日

為持續協助企業建構友善育兒職場環境，減輕員工家庭照顧負擔，促使企業得以留才攬才，勞動部2026年推動企業托育補助新制，原定受理申請期間為5月1日至6月15日，延長補助受理申請期間至9月30日止。

勞動部提到，5月至今，已超過550間企業投件申請，許多事業單位也積極洽詢，考量事業單位新制上路後詢問踴躍，部分事業單位反映尚有內部規劃、預算編列、文件準備等作業需求。為提供更充裕之申請準備時間，並提升補助措施推動效益，延長受理申請時間。

勞動部補助項目重點說明如下：

一、設置員工哺(集)乳室：最高補助新台幣2萬元。

二、托兒設施（包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心）：新興建完成者，最高補助500萬元；已設置者，每年最高補助100萬元，並取消250人以上之雇主附設托兒服務機構6年以上，不再補助之限制。

另外，不論新興建或已設置托兒設施，除設施設備外，自5月1日起新增3類補助項目，包括：「營運費」補助，每人每年最高6千元；「教保、托育人員人事費」補助，每人每年最高6萬元，每一雇主最多補助5人；「減免員工收托費用」補助，每人每年最高9千6百元。

以上三類補助，以托兒設施收托員工子女數計算補助額度。

三、職場居家式托育服務：每年最高補助100萬元，托育人員人事費補助，每人每年最高6萬元，每一雇主最多補助2人。

四、育兒補貼：每年最高補助100萬元，雇主提供每位員工育兒補貼最高補助1萬元；未滿100人企業，補助實支數70%，100-499人企業，補助實支數60%，500人以上企業，補助實支數50%，並取消育兒補貼補助須以員工子女「送托托兒服務機構」為要件。

勞動部說明，此次延長辦理，除為鼓勵企業提供托育設施或托育服務外，也期能透過專業輔導及相關補助機制，協助企業依據自身規模與需求，選擇最適合的企業與員工的托育方案，提升友善育兒職場環境品質。

另外，為減輕企業辦理托兒服務的負擔，刻正於立法院審議中的「性別平等工作法部分條文修正草案」已增列企業托育服務支出金額200%限度內，得於支出當年度所得額減除之租稅優惠。

為協助事業單位提供哺（集）乳室、托兒設施或措施及申請經費補助，勞動部預訂於6月18日及6月22日加開2場線上說明會，將就新制規定、相關經費補助及核銷申請作業流程等說明及交流，歡迎事業單位踴躍報名參加，另有意願設立托兒設施者，將辦理個別免費專家專案輔導。

勞動部提醒，有意願申請115年第2期經費補助之企業，請務必把握時間於9月30日前，至「企業托兒與哺（集）乳室資訊網『線上申請補助專區』」以線上申請方式，向企業所在地之地方勞工行政主管機關提出申請。