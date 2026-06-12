「護理人員喝珍奶挨餓撐過一天」 立委籲落實勞工休息權益

依照《勞動基準法》第35條規定，勞工每工作4小時，雇主就應給予30分鐘的休息時間。即使是輪班、連續性或緊急性工作，也只是可以另行調配休息時間，並非可以不給休息時間。立委邱慧洳提到，許多護理人員忙到沒時間吃飯，只能喝珍奶撐過一天，呼籲勞動部應落實勞工休息權益。

邱慧洳指出，《勞基法》第35條屬於強行規定，也就是休息時間不是可以任意拋棄的權利，所以如果雇主與勞工約定放棄休息時間，此協議是無效的。如果雇主未依法提供休息時間，已違反《勞基法》第79條，地方主管機關可依法處以2萬到100萬元罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名。

她說，法律保障休息時間的目的，在於讓勞工恢復體力、減輕工作疲勞。因此，所謂的「休息時間」，必須是勞工能夠完全脫離雇主指揮監督、自由利用的時間。如果仍須待命、隨時準備提供勞務，就不能稱為休息時間，而應認定為待命時間，也就是工作時間，雇主也應依法給付工資。

邱慧洳表示，對許多護理人員而言，法律上的休息時間，往往是看得到吃不到。在工作繁忙、人力長期吃緊的環境下，許多護理人員即使到了休息時間，常常是匆匆忙忙吃完飯，然後趕快上工，甚至連吃飯的時間都沒有，只靠一杯珍珠奶茶補充熱量，撐過漫長的一天。

邱慧洳強調，這樣的工作環境，不僅影響護理人員的身心健康，也可能進一步影響病人照護品質。她呼籲勞動部應加強勞檢，揪出違法的雇主，落實勞工休息權益。護理人員守護病人的健康，政府也應守護護理人員的勞動權益，不要讓一杯珍珠奶茶，成為撐完一天工作的唯一能量來源。