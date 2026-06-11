傳產技術員轉戰長照「勞動部職務再設計」扮神隊友

原是傳產技術員的陳聖中轉職長照照服員，如往常熟練地推著餐車忙送餐，這些看似平凡日常，背後卻藏著照護工作的高體力負荷，他也感謝勞動部「職務再設計」方案成神助手。

陳聖中原本任職的公司，去年因景氣衝擊開始實施減班休息，讓他重新思考未來職涯方向，與家人討論後，他決定投入長照領域，在完成照服員專業訓練課程並取得結業證書後，轉往社團法人台南市常青樹協會旗下的營新東山日照中心服務。

陳聖中表示，在送餐與照護過程，常得反覆搬運物品、彎腰及長時間施力，對身體造成不小壓力。後來透過就服員介紹，經由勞動部雲嘉南分署新營就業中心的協助，申請勞動部「勞工就業通-職務再設計」方案，獲得經費補助添購改良式餐車、護腰與護腕等輔具，有效減輕工作體力負荷，

他指出，「以前做完一天工作，常常手痠、腰痠，現在有輔具協助後，身體負擔減輕很多」。

穩定工作近一年，陳聖中說，日照中心許多長輩每天最期待的就是有人陪他們聊天、散步，甚至一句簡單問候，都能讓長輩露出笑容，「那種被需要的感覺，讓人很有成就感，也覺得自己的工作很有價值」。

台南市常青樹協會理事長石嘉玫表示，照顧服務工作須長時間站立與協助長者活動，若缺乏適當輔具，容易造成職業傷害，透過勞動部職務再設計資源，可有效改善照服員負荷，有助於留住長照人才。

雲嘉南分署分署長劉邦棟指出，勞動部推動「勞工就業通計畫」，希望協助受國際情勢影響產業的失業勞工重返職場，其中計畫中的「職務再設計」方案，透過改善工作設備、提供就業輔具或調整工作流程，相關改善費用，每人每年可申請最高10萬元補助，詳情可洽各就業中心或撥0800777888洽詢。

陳聖中透過申請「勞工就業通-職務再設計」減輕身體負擔，讓他有更多精神專注放在照顧長輩上。記者謝進盛／翻攝

熬過減班休息到穩定就業，轉職長照照服員的44歲陳聖中，如往常熟練地推著餐車忙送餐。記者謝進盛／翻攝