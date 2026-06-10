快訊

梅雨季要結束了？明鋒面再度北移 西半部、東部山區恐有局部大雨

「點驗船舶198艘次」北京宣布：台灣東部海域專項執法與掃測行動結束

外資賣超935億元！這4檔主動式ETF遭大賣 竟買超第一金逾3萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

李明哲喊「遍體鱗傷」請辭器捐中心董事長 石崇良：將會慰留

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲今被媒體爆出請辭，李明哲今接受媒體電訪表示，因內部人事問題經過協調仍未能處理妥適，無給職的董事長協調人事已讓他「身心俱疲」，因此今年5月中請辭。記者蘇健忠／攝影
財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲今被媒體爆出請辭，李明哲今接受媒體電訪表示，因內部人事問題經過協調仍未能處理妥適，無給職的董事長協調人事已讓他「身心俱疲」，因此今年5月中請辭。記者蘇健忠／攝影

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲今被媒體爆出請辭，李明哲接受媒體採訪表示，因內部人事問題經過協調仍未能處理妥適，無給職的董事長協調人事已讓他「身心俱疲」，因此今年5月中已請辭。衛福部長石崇良今回應，今年確實接到幾件器捐中心內部申訴，但會慰留他。

三立新聞網報導指，器捐中心多名員工向主管機關、監察人及相關單位提出陳情，內容涉及職場霸凌申訴、人事任用、考績評核、資訊封閉及決策流程等爭議，導致近一年多來，器捐中心有超過一半員工離職、退休或異動。

李明哲表示，器捐中心內部整體運作出了狀況，其中有一個組別人員長期流失，這兩年半來，他不斷招募新人，但行政人員、出納、會計等都留不住，顯示職場環境不友善。先前有跟長官口頭報告過相關問題，他擔任器捐中心董事長是無給職作，一直親自協調處理，但他同時也是雙和醫院院長，有自己的工作要做。

李明哲說，「實在沒辦法像『他們』一樣，爬法律條文、挖坑給我們跳，真的太辛苦了，已經『遍體鱗傷』，這是我真正離職的原因。」

外界認為李明哲去職與器捐爭議有關，李明哲否認，他說個人因素是他真正離職原因，已於今年5月中提出請辭。

李明哲表示，「無給職的董事長我真的覺得太辛苦了」，政府、主管機關應該要秉公處理，才能讓系統穩定的走下去。大家對於他的評價跟看法，也許好壞各一半一半，但實際上，他依自己的專業行事。

對於李明哲請辭，石崇良表示，確實收到請辭書，但尚未核准，之後還會找時間與李明哲細談並了解相關狀況，器捐中心事長異動需經董事會，再報衛福部，所以目前人事仍然維持李明哲為董事長，並沒有離職生效不生效的問題。

針對器捐中心內部運作，石崇良說，衛福部的確接到一些有關職場霸凌投訴，也組成相關專案小組去做相關處理。李明哲在器官移植、勸募上常專業，也相當負責任，將會盡力慰留。

石崇良 職場霸凌 李明哲

延伸閱讀

器捐陷捐贈不足困境 醫界籲修法跟上

多名新人3個月閃離！人資揭幻滅5原因「薪資沒入列」 網共鳴喊：快逃就對了

寶佳、板信遭點名結盟搶三信商銀 金管會回應了

稱照顧公務員...陳冠安曝昔質詢：外交部職場霸凌沈伯洋毫不關心

相關新聞

李明哲喊「遍體鱗傷」請辭器捐中心董事長 石崇良：將會慰留

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲今被媒體爆出請辭，李明哲接受媒體採訪表示，因內部人事問題經過協調仍未能處理妥適，無給職的董事長協調人事已讓他「身心俱疲」，因此今年5月中已請辭。衛福部長石崇良今回應，今年確實接到幾件器捐中心內部申訴，但會慰留他。

履歷不是寫給主管看？新鮮人得知真相超震撼：可能早被篩選掉

履歷到底是寫給誰看的？一名即將畢業的女網友近日在Dcard發文表示，過去一直以為履歷的主要閱讀者是未來主管，因此撰寫時總是在思考哪些經歷能加分、哪些內容能展現認真態度。沒想到最近和朋友聊天後才發現，許多公司的履歷根本還沒送到主管手上，就可能已經先被篩選掉，讓她直呼相當震撼。

近4.5萬人連署要停止引進印度移工 勞動部回應了

勞動部長長洪申翰日前透露今年有機會引進印度移工，引發輿論譁然，近4.5萬民眾在「公共政策網路參與平台」連署要求立即中止引進。勞動部今正式於平台回應，必須包括企業端有需求、來源國執行方案符合我方要求兩項前提，才會公告印度為新的移工來源國，目前沒有時間表，也不會貿然開放。

軍公教待遇調整條例今排審 全教總籲終結「黑箱調薪」

立法院今天排案審查《軍公教人員待遇調整條例》草案。全國教師工會總聯合會表示，軍公教調薪法制化已邁出關鍵一步，呼籲朝野儘速完成立法，終結長期由行政部門主導、基層難以參與的「黑箱調薪」問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。