李明哲喊「遍體鱗傷」請辭器捐中心董事長 石崇良：將會慰留

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲今被媒體爆出請辭，李明哲接受媒體採訪表示，因內部人事問題經過協調仍未能處理妥適，無給職的董事長協調人事已讓他「身心俱疲」，因此今年5月中已請辭。衛福部長石崇良今回應，今年確實接到幾件器捐中心內部申訴，但會慰留他。

三立新聞網報導指，器捐中心多名員工向主管機關、監察人及相關單位提出陳情，內容涉及職場霸凌申訴、人事任用、考績評核、資訊封閉及決策流程等爭議，導致近一年多來，器捐中心有超過一半員工離職、退休或異動。

李明哲表示，器捐中心內部整體運作出了狀況，其中有一個組別人員長期流失，這兩年半來，他不斷招募新人，但行政人員、出納、會計等都留不住，顯示職場環境不友善。先前有跟長官口頭報告過相關問題，他擔任器捐中心董事長是無給職作，一直親自協調處理，但他同時也是雙和醫院院長，有自己的工作要做。

李明哲說，「實在沒辦法像『他們』一樣，爬法律條文、挖坑給我們跳，真的太辛苦了，已經『遍體鱗傷』，這是我真正離職的原因。」

外界認為李明哲去職與器捐爭議有關，李明哲否認，他說個人因素是他真正離職原因，已於今年5月中提出請辭。

李明哲表示，「無給職的董事長我真的覺得太辛苦了」，政府、主管機關應該要秉公處理，才能讓系統穩定的走下去。大家對於他的評價跟看法，也許好壞各一半一半，但實際上，他依自己的專業行事。

對於李明哲請辭，石崇良表示，確實收到請辭書，但尚未核准，之後還會找時間與李明哲細談並了解相關狀況，器捐中心事長異動需經董事會，再報衛福部，所以目前人事仍然維持李明哲為董事長，並沒有離職生效不生效的問題。

針對器捐中心內部運作，石崇良說，衛福部的確接到一些有關職場霸凌投訴，也組成相關專案小組去做相關處理。李明哲在器官移植、勸募上常專業，也相當負責任，將會盡力慰留。