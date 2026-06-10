履歷不是寫給主管看？新鮮人得知真相超震撼：可能早被篩選掉

履歷到底是寫給誰看的？一名即將畢業的女網友近日在Dcard發文表示，過去一直以為履歷的主要閱讀者是未來主管，因此撰寫時總是在思考哪些經歷能加分、哪些內容能展現認真態度。沒想到最近和朋友聊天後才發現，許多公司的履歷根本還沒送到主管手上，就可能已經先被篩選掉，讓她直呼相當震撼。

原PO表示，過去自己寫履歷比較像是在整理個人經歷，只要把做過的事情列出來即可。但後來才發現，不少企業會由人資先進行初步篩選，也有公司透過系統或關鍵字機制進行履歷篩選。面對大量求職者時，主管甚至未必有機會逐一閱讀每份履歷，因此讓她重新思考履歷真正的用途。

貼文曝光後，不少網友分享自身觀察「某些較熱門且應徵人數多的職缺會用AI篩關鍵字」、「HR肯定是根據主管給的條件做初步篩選啊，不然HR幹嘛用的」、「每個行業的流程不同，大多都是給HR先篩過一遍後再給用人主管看」。

不過也有人指出，並非所有公司都由人資全權把關「很多大公司也是主管自己上人力銀行網站看履歷找人」、「服務業業務性質，一線用人主管還是看的到」、「前公司的履歷就是行政在看的」，因此實際情況仍會因企業規模與產業性質而有所差異。

另有不少人認為，求職本身就是學校較少教導的領域「出社會妳會發現基本上超多都是學校沒有教的東西」、「要是大家找工作有花考大學考高中的心思去準備，通常拿到自己理想的工作根本不難」。