近4.5萬人連署「停止引進印度移工」 勞動部回應了

勞動部長長洪申翰日前透露今年有機會引進印度移工，引發輿論譁然，近4.5萬民眾在「公共政策網路參與平台」連署要求立即中止引進。勞動部今正式於平台回應，必須包括企業端有需求、來源國執行方案符合我方要求兩項前提，才會公告印度為新的移工來源國，目前沒有時間表，也不會貿然開放。

有民眾4月初於公共政策網路參與平台連署，內容表示，勞動部近期推動引進印度勞工，面對民間對治安的疑慮，僅以「要求提供良民證」作為回應。然而，根據國際新聞與印度當地報導，許多重大性侵犯罪者在案發前並無前科，顯示「良民證」完全無法過濾潛在的性犯罪意識與文化落差。

連署要求在未能提出「除了良民證以外」的有效治安風險控管方案前，政府應無限期暫緩引進印度勞工，若堅持引進，也必須公開治安風險報告、建立性別意識篩檢，並建立來源國政府、仲介與雇主的連帶法律責任。

對此，勞動部近日回應，若公告印度為新的移工來源國，需包括企業端有需求、來源國執行方案符合我方要求兩項前提，若未達成求，來源國開放就需審慎考量，政府將審慎評估並嚴格把關，倘企業端對印度移工無具體需求，或計畫未能符合我國相關要求及把關事項，勞動部不會貿然開放。

勞動部也強調，引進印度移工並無時間表，且目前尚未公告印度為移工來源國，未公告前任何人均不得引進印度移工。

勞動部表示，移工新來源國政策均依程序評估，並將持續強化資訊公開，適時對外說明政策規畫。未來也將透過多元管道，廣納各界意見，包括公民團體及專家學者建言，提升政策透明度與社會共識，勞動部將秉持兼顧國家發展、產業需求及社會安全的原則，審慎推動移工政策，並持續精進管理制度。