軍公教待遇調整條例今排審 全教總籲終結「黑箱調薪」

立法院今天排案審查《軍公教人員待遇調整條例》草案。全國教師工會總聯合會表示，軍公教調薪法制化已邁出關鍵一步，呼籲朝野儘速完成立法，終結長期由行政部門主導、基層難以參與的「黑箱調薪」問題。

全教總今天發聲明表示，現行軍公教待遇審議機制長期由行政部門主導，審議委員會雖有教育主管機關及學者專家參與，真正受到待遇決策影響的基層教師及其組織，卻沒有正式參與席次。審議過程及決策依據也欠缺充分公開，不僅基層人員難以表達意見，社會各界也無從有效監督。

全教總理事長葉青芪說，薪資不僅關係個人的實質生活水準，更反映國家對專業價值與職業尊嚴的重視。勞工透過協商爭取勞動條件改善，是民主社會的重要價值；政府作為軍公教人員的雇主，更應帶頭落實民主參與及實質對話，讓基層軍公教人員及其組織代表進入待遇審議機制，提升制度正當性與社會信任。

全教總期待透過法制化，建立客觀、合理、透明且可預測的待遇調整機制，將經濟成長率、消費者物價指數、民間薪資水準及政府財政狀況等因素，明確納入評估標準。台灣目前正面臨日益嚴峻的教師人力短缺，以及教師招募與留任困境。隨著教育現場工作負擔持續增加，如何吸引並留住優秀教育人才，已成為政府必須正視的課題。

全教總認為，保障教師參與待遇審議的權利，讓全國性教師組織代表得以進入正式審議機制，表達教育現場與基層教師意見，是對教師專業及勞動權益最基本的尊重，也有助於提升教師士氣、穩定教育人力，進而維護整體教育品質。

全教總呼籲行政院與立法院共同推動制度改革，盡速完成立法並實施，真正終結軍公教待遇調整長期欠缺透明、基層無從參與的問題，使我國軍公教待遇審議制度走向專業、透明、民主及可預期的正軌。