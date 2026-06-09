快訊

115分科測驗／自然三科總複習！科學時事全掌握 北一女師曝1步驟物理多得分

傅子純急性白血病驟逝…醫：最常見的健康迷思 是把「疲勞」視為正常

梅雨還沒走 高雄那瑪夏、桃源、甲仙、六龜、茂林5區明停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

密室逃脫員工窒息過世 沉浸式體驗協會編職安指引

中央社／ 台北9日電
近期國內發生密室逃脫場所意外死傷事件，引發各界關注，民眾黨立法院黨團9日舉辦「從三安檢視新興沉浸式娛樂產業之法制漏洞與安全規範」公聽會，邀請相關主管機關、學者與產業代表共同研擬具體改善方向。 中央社
近期國內發生密室逃脫場所意外死傷事件，引發各界關注，民眾黨立法院黨團9日舉辦「從三安檢視新興沉浸式娛樂產業之法制漏洞與安全規範」公聽會，邀請相關主管機關、學者與產業代表共同研擬具體改善方向。 中央社

密室逃脫店員工因扮吊死鬼窒息過世，引發職安討論。沉浸式體驗協會今天表示，已導入專業資源編寫專屬職安指引。民眾黨立委則建議勞動部研議更符合產業特性的職安檢核表。

民眾黨立法院黨團今天舉辦「從三安檢視新興沉浸式娛樂產業之法制漏洞與安全規範」公聽會。

台灣沉浸式體驗協會執行秘書謝昇諺在會中表示，此事件對產業是沉痛一課。協會深知，如果無法提供讓人安心的環境，產業就沒有存在價值，也深深明白，「沒有安全的空間，就沒有創意的明天」。因此面對職安、公安與民安，協會沒有任何妥協空間，將以務實態度，投入安全提升。

謝昇諺表示，事件發生後，協會已盡速導入勞資顧問公司、職業災害預防中心等外部專業資源，以利職災預防。此外也在演員、NPC等產業專屬職安指引編寫過程中，引入專業機構協助，增編檢核表，在產業特殊空間中，制訂出更明確且可落實的職業流程，目前指引已在進行場域測試。

不過面對現行法規，謝昇諺說，仍可看到不少結構性瓶頸。目前全台沉浸式體驗產業共有80多家業者、上千名從業人員，產值已達到新台幣10億元規模，但業者在實務工作上卻仍要面對10多年前所制定的條文，產生不少碰撞，因此希望可以有更好的規範。

台灣省工礦安全衛生技師公會理事長黃保順指出，沉浸式娛樂場域會創造出與生活環境不同的空間，因此發生災害事件時，體驗者與工作者的個人反射性肌肉記憶，可能導致無法避免危害。

黃保順表示，沉浸式體驗樣態多元，其場域包含逃生動線、高低落差、墜落、噴出氣體乾冰等，過往在其他產業都曾造成安全危害。建議勞動部在溝通與調查潛在職安危害後，針對產業訂定職業安全衛生指引，提供業者遵循，避免災害再次發生。

民眾黨立委王安祥也表示，過去職安署曾為影視業發布「影視業職業災害預防指引」，因此建議針對沉浸式體驗產業特殊器具與場所，研議更符合產業特性的職安檢核表。

勞動部職業安全衛生署簡任技正張書銘現場回應，沉浸式產業包含密室逃脫與互動式劇場等，具有高處作業、電氣設備操作、場域通道規劃等潛在風險。至於是否建置相關指引，未來若產業主管機關認為有需要，將全力配合。

勞動部 民眾黨 密室逃脫

延伸閱讀

影／檢討密室逃脫安全漏洞 民眾黨籲建立沉浸式娛樂產業管理規範

拚工安減災 鋒形科技首季營造業客戶數暴增75%

空污法修法逕付二讀 石化公會呼籲立院維持現行條文

產控助攻企業壯大規模 共論產業升級新局

相關新聞

多名新人3個月閃離！人資揭幻滅5原因「薪資沒入列」 網共鳴喊：快逃就對了

現代職場求職觀念逐漸轉變，「閃離」不再只是抗壓性低的標籤。近日一名人資（HR）在社群平台Dcard上分享招募觀察，發現近期許多新進員工到職不到3個月就遞出辭呈。該人資表示，過去多以為員工離職主因是「薪水不夠高」，但實際深入接觸大量求職者後才驚覺，薪資待遇往往不是決定留任的唯一關鍵，於工作「整體感受」的環境與文化因素反而更具決定性。 原PO整理，導致新人撐不過半年的5個原因分別為：工作內容與面試時認知落差過大、長期加班影響生活、與主管或同事相處壓力、看不到未來發展性、通勤時間太長等，甚至有新人直言不諱「錢其實還可以，但每天上班都很無聊」。 原PO認為，這種缺乏自我實現與成長空間的枯燥感，同樣成為推動離職的隱形殺手。而過去「離職需要很大的勇氣」的認知，到現在已愈來愈多人轉換成「若工作讓自己長期不快樂，及早換跑道也不是壞事」。 文章曝光後隨即在網路引發強烈共鳴，紛紛留言「我上一份也是辦公環境而離開，當然工作無聊也是加成」、「覺得風水不對跟我磁場不合就閃」、「狗屎工作快逃比較重要」、「要相信自己，三個月內離職是正確的決定」、「以前看得到希望，可以委屈一點拚一下，現在沒希望，誰還要委屈自己

密室逃脫員工窒息過世 沉浸式體驗協會編職安指引

密室逃脫店員工因扮吊死鬼窒息過世，引發職安討論。沉浸式體驗協會今天表示，已導入專業資源編寫專屬職安指引。民眾黨立委則建議...

月薪31K雜事全包辦…她做滿1年沒加薪 網友勸快逃

一名女網友在事務所擔任行政助理一年，時薪卻始終僅31K，她工時繁多，常需外出辦公，無法獲得加薪。該貼文引發網友熱議，建議她尋找更有發展性的工作選擇。

月薪36K徵行政！她開出神級福利 一票網友齊讚：想投履歷

一名女網友在Dcard發布招聘信息，開出月薪3.6萬及豐富福利，包括月休10天及三節獎金，吸引眾多網友熱烈回應。她表示應徵者只需具備基本文書和溝通能力，並可享有彈性工作時間及獎金。

勞動部攜手企業推動「員工協助方案」 專家入場輔導

為支持企業營造關懷友善職場，勞動部鼓勵企業推動「員工協助方案（EAP）」，透過多元化宣導及輔導策略，提供專家入場輔導服務，並定期舉辦教育訓練、講座等，盼引導企業重視員工關懷與健康，落實推動工作與生活平衡措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。