密室逃脫員工窒息過世 沉浸式體驗協會編職安指引

密室逃脫店員工因扮吊死鬼窒息過世，引發職安討論。沉浸式體驗協會今天表示，已導入專業資源編寫專屬職安指引。民眾黨立委則建議勞動部研議更符合產業特性的職安檢核表。

民眾黨立法院黨團今天舉辦「從三安檢視新興沉浸式娛樂產業之法制漏洞與安全規範」公聽會。

台灣沉浸式體驗協會執行秘書謝昇諺在會中表示，此事件對產業是沉痛一課。協會深知，如果無法提供讓人安心的環境，產業就沒有存在價值，也深深明白，「沒有安全的空間，就沒有創意的明天」。因此面對職安、公安與民安，協會沒有任何妥協空間，將以務實態度，投入安全提升。

謝昇諺表示，事件發生後，協會已盡速導入勞資顧問公司、職業災害預防中心等外部專業資源，以利職災預防。此外也在演員、NPC等產業專屬職安指引編寫過程中，引入專業機構協助，增編檢核表，在產業特殊空間中，制訂出更明確且可落實的職業流程，目前指引已在進行場域測試。

不過面對現行法規，謝昇諺說，仍可看到不少結構性瓶頸。目前全台沉浸式體驗產業共有80多家業者、上千名從業人員，產值已達到新台幣10億元規模，但業者在實務工作上卻仍要面對10多年前所制定的條文，產生不少碰撞，因此希望可以有更好的規範。

台灣省工礦安全衛生技師公會理事長黃保順指出，沉浸式娛樂場域會創造出與生活環境不同的空間，因此發生災害事件時，體驗者與工作者的個人反射性肌肉記憶，可能導致無法避免危害。

黃保順表示，沉浸式體驗樣態多元，其場域包含逃生動線、高低落差、墜落、噴出氣體乾冰等，過往在其他產業都曾造成安全危害。建議勞動部在溝通與調查潛在職安危害後，針對產業訂定職業安全衛生指引，提供業者遵循，避免災害再次發生。

民眾黨立委王安祥也表示，過去職安署曾為影視業發布「影視業職業災害預防指引」，因此建議針對沉浸式體驗產業特殊器具與場所，研議更符合產業特性的職安檢核表。

勞動部職業安全衛生署簡任技正張書銘現場回應，沉浸式產業包含密室逃脫與互動式劇場等，具有高處作業、電氣設備操作、場域通道規劃等潛在風險。至於是否建置相關指引，未來若產業主管機關認為有需要，將全力配合。