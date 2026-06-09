勞動部攜手企業推動「員工協助方案」 專家入場輔導

為支持企業營造關懷友善職場，勞動部鼓勵企業推動「員工協助方案（EAP）」，透過多元化宣導及輔導策略，提供專家入場輔導服務，並定期舉辦教育訓練、講座等，盼引導企業重視員工關懷與健康，落實推動工作與生活平衡措施。

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛說，員工協助方案面向廣泛，有的公司自行建立機制，有的委由外部單位執行，可以是心理諮商、法律扶助資源等，由事業單位協助員工，或轉介相關資源讓員工運用。舉例來說，如果員工家裡有長照議題，公司除通融讓員工請假，也可事前掌握長照相關資訊、資源，轉達給員工。

黃維琛說，為協助企業發展適合員工的友善措施、建立員工協助方案機制，勞動部辦理「專家入場輔導」服務，媒合實務專家親自入場輔導，協助企業針對內部組織文化與員工需求，盤點相關資源、規畫特色方案及評估推動成效等，排解企業推動困難與提供推動建議。自2021年起至2025年止，已入場協助246家次企業，今年截至目前也有15家企業申請入場輔導。

此外，勞動部也定期辦理「員工協助方案教育訓練」及「工作生活平衡實務講座」，邀請實務專家及優良企業分享推動經驗與作法，培參訓人數逐年提高，從2021年的1146家，到今年報名參訓家數已近3000家。

勞動部指出，下半年還有多場專題講座及訓練課程，皆採免費報名。包括：

ㄧ、6月25日線上辦理「突發事件管理全攻略：職場危機與申訴處理注意事項」及「如何推動工作與生活平衡，建造全方位員工照顧措施」，協助企業強化應變能力，及邀請優良企業分享友善家庭照顧措施推動作法。 二、7月16日線上舉辦「銀髮力×人才再設計：打造跨世代永續勞動力」，鼓勵企業借重資深人才經驗，營造跨世代合作文化。 三、7月17日、9月15日分別於台中及台北實體辦理「EAP專業人員訓練規劃及執行班」，透過模擬案例分組演練，協助企業建立員工關懷機制。 四、7月30日(四)實體辦理「AI時代混合辦公模式下的組織領導」，教導企業如何與時俱進，發展遠端工作的管理模式。 五、8月13日(四)線上舉行「職場心理危機急救對策：風險預警與介入策略」，增進企業對員工身心狀況的預警及處理能力。

勞動部呼籲企業重視員工身心健康與工作生活平衡，鼓勵事業單位善用勞動部各項資訊與資源，有關專家入場輔導及各項教育訓練資訊，可至「工作生活平衡網」查詢，或電洽員工協助方案諮詢專線：02-2596-5573。