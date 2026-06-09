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多名新人3個月閃離！人資揭幻滅5原因「薪資沒入列」 網共鳴喊：快逃就對了

聯合新聞網／ 綜合報導
「薪水低」已非新人離職主因，有些人甚至因工作無職提不起勁而提辭呈。圖／pakutaso
「薪水低」已非新人離職主因，有些人甚至因工作無職提不起勁而提辭呈。圖／pakutaso

現代職場求職觀念逐漸轉變，「閃離」不再只是抗壓性低的標籤。近日一名人資（HR）在社群平台Dcard上分享招募觀察，發現近期許多新進員工到職不到3個月就遞出辭呈。該人資表示，過去多以為員工離職主因是「薪水不夠高」，但實際深入接觸大量求職者後才驚覺，薪資待遇往往不是決定留任的唯一關鍵，於工作「整體感受」的環境與文化因素反而更具決定性。

原PO整理，導致新人撐不過半年的5個原因分別為：工作內容與面試時認知落差過大、長期加班影響生活、與主管或同事相處壓力、看不到未來發展性、通勤時間太長等，甚至有新人直言不諱「錢其實還可以，但每天上班都很無聊」。

原PO認為，這種缺乏自我實現與成長空間的枯燥感，同樣成為推動離職的隱形殺手。而過去「離職需要很大的勇氣」的認知，到現在已愈來愈多人轉換成「若工作讓自己長期不快樂，及早換跑道也不是壞事」。

文章曝光後隨即在網路引發強烈共鳴，紛紛留言「我上一份也是辦公環境而離開，當然工作無聊也是加成」、「覺得風水不對跟我磁場不合就閃」、「狗屎工作快逃比較重要」、「要相信自己，三個月內離職是正確的決定」、「以前看得到希望，可以委屈一點拚一下，現在沒希望，誰還要委屈自己」。

也有人透露選擇留下的標準，「離家近、薪水高、工作內容喜歡、同事能正常相處，這幾點至少要有三點感覺比較能待下去」、「錢、人、事，三項裡有兩項不符合期待就會離職」、「錢很重要，會離開就是你給的錢不夠，讓人覺得不重要」。

職場不健康、待遇不理想，都是員工決定落跑的觸發點，不過插畫家「消極男子」建議「不要選夏天離職」，畢竟現在夏季熱如火爐，留在公司吹冷氣、喝冰水，能省不少電費，獲得大批網友認同，更有人笑指「夏天過去冬天就要來了，不如等領完年終再走」。

薪資 人資 求職 職場 離職

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