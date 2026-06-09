月薪31K雜事全包辦…她做滿1年沒加薪 網友勸快逃

一名女網友分享，自己在事務所擔任行政助理已滿一年，不僅工作內容繁雜，還經常需要外出跑公務，但薪資始終維持31K，讓她開始思考是否該繼續待下去。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「31K真的還要繼續做嗎？」為題，指出自己平時要負責案件資料整理、電話接聽與回覆基本問題外，也需處理各種行政雜務，有時還要騎機車前往法院、政府機關及地檢署送件，但公司並未提供公務車，僅每月補貼1200元油資。

這名女網友進一步說明，除此之外，主管交辦事項、日常庶務甚至每月拜拜用品採買，也都由她一手包辦，工作內容缺乏明確SOP，許多事情都必須自行摸索，入職至今已滿一年，但薪資始終維持31K，讓她猶豫是否該離職？

貼文一出後，不少網友都表示「這工作聽起來就是行政總務，沒什麼發展性，建議趕快跳槽，不要待太久，這個學不到東西」、「有更好的，快換，每個地方都有東西學，即使只有一點」、「先找到更好的有offer，再辭」、「行政就是這樣而已，更何況妳還是助理，有機會多學一點拚內業吧，各行的內業都很缺」、「行政這價位差不多」。

不少人喜歡輕鬆又穩定的工作，本站曾報導，一名女網友分享自己任職行政工作，雖然不會再加薪，但不用加班、同事人也很好，上班過的開心又安穩。不過，工作內容學不到專業技能，讓她擔憂未來發展，直呼「我覺得這份工作超級適合養老，但好像不適合剛出社會的我」。

對此，許多鄉民相當羨慕這名女網友，紛紛表示「這是我現在的夢幻職業」、「這種工作是我現在最想做的」。不過，也有人給出建議，「去進修，英文多益至少弄個藍色的，然後去跳外商，爽缺就是拿來看書用的」、「累積個2年的工作經驗再跳吧，在這2年就帶薪在辦公室裡進修」、「那份工作不適合你，適合慣於安於現狀並不在乎低薪的人，你要去找更有發展性的」。