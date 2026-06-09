月薪36K徵行政！她開出神級福利 一票網友齊讚：想投履歷

一名女網友分享，近期準備擴大經營小型工作室，開出月薪實領3萬6000元、月休10天，還有三節獎金、手搖飲、下午茶與按摩福利，甚至尾牙保證人人有獎，讓不少人看完直呼條件相當優渥。

這名女網友在Dcard以「這樣的待遇會有人願意應徵嗎？」為題，指出工作內容主要為一般行政、理貨與寄件，上班時間為中午12點半至晚上8點半，閒暇時可休息或滑手機。薪資部分除了月薪3萬6000元外，另提供1個月保底年終，並規劃每年調薪制度。

這名女網友進一步指出，公司福利包括三節獎金各3000元、每日提供飲料、不定期下午茶，以及每兩個月可選擇2小時精油按摩或1200元現金補貼；若公司營運狀況良好，還會發放績效分紅，並在尾牙提供「人人有獎」且可自行指定禮物的抽獎機制。

這名女網友補充，應徵者只需具備基本文書能力與溝通能力即可，若未來考取語言檢定或專業證照，也可申請額外加薪，同時好奇詢問，以這樣的條件是否能順利找到合適員工？

貼文一出後，不少網友都表示「身為一個手搖飲重度愛好者，看起來超棒的」、「天哪！好想應徵」、「我會想應徵耶，不含勞健保可以實拿3萬6，請假偏彈性，後續有開應徵可以分享給我嗎」、「想應徵」、「想去+1」、「感覺是個好相處的老闆，祝生意興隆」、「好幸福！想應徵」。

不過，也有網友回應「如果能改成周休二日、見紅休會更吸引人」、「比上不足比下有餘，不過工作模式是自由彈性，就贏過很多公司了」、「雖然薪資少我現在滿多的，但看起來很快樂，沒有勾心鬥角的同事」。

你心中的理想職業是什麼呢？本站曾報導，一名網友分享，過去一直不理解為何靈骨塔需要配置管理員，直到得知朋友轉行投入相關工作後，才發現這份職業不僅工時穩定、福利完整，月薪約4萬5000元，還享有14個月薪資保障，讓他忍不住直呼「根本是夢幻職業」。

對此，不少網友分享類似經驗。有人指出，靈骨塔管理員平時工作節奏相對平穩，空閒時間不少，但若碰上入塔旺日、初一、十五或清明節等祭祀高峰期，工作量就會明顯增加，甚至忙到應接不暇。更有網友幽默表示「去大樓保全，住戶會吵，靈骨塔的住戶不會」、「人比鬼更可怕，相信我」、「保全、社區櫃檯待久了就會覺得顧那些灰真的沒有什麼，活著的比較可怕」。