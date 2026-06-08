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棄保全轉行！網封「夢幻職業」 同行認清閒：做到退休沒問題

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友認為靈骨塔管理員是夢幻職業。示意圖／AI生成
有網友認為靈骨塔管理員是夢幻職業。示意圖／AI生成

你心中的理想職業是什麼？一名網友近日分享，過去一直不理解為何靈骨塔需要配置管理員，直到得知朋友轉行投入相關工作後，才發現這份職業不僅工時穩定、福利完整，工作環境也比想像中輕鬆，讓他忍不住直呼「根本是夢幻職業」，文章一出後馬上引起網友熱議。

原PO在Threads發文表示，自己有位同學原本從事保險業，後來轉往殯葬業發展，起初以為對方是負責銷售塔位，沒想到實際上是擔任靈骨塔管理員，主要工作為管理園區及塔位。據了解，該職位每天工時約8小時、月休8天，國定假日另計，月薪約4萬5000元，還享有14個月薪資保障，讓他笑稱「真的可以做到退休，甚至一輩子都不想離開」。

貼文曝光後，不少網友分享類似經驗。有人指出，靈骨塔管理員平時工作節奏相對平穩，空閒時間不少，但若碰上入塔旺日、初一、十五或清明節等祭祀高峰期，工作量就會明顯增加，甚至忙到應接不暇。

也有網友表示認識在殯葬產業工作的朋友，上班期間幾乎鮮少加班，薪資與福利條件都不錯，因此吸引不少人投入。有網友更打趣表示，「去大樓保全，住戶會吵，靈骨塔的住戶不會」、「人比鬼更可怕，相信我」、「保全、社區櫃檯待久了就會覺得顧那些灰真的沒有什麼，活著的比較可怕」。

另外，根據本站報導，有網友問道「邊緣人適合做什麼工作？」，指出自己年紀大後就不喜歡和人講話，無奈有什麼工作建議。統計下來最多人推薦的仍然是保全，這類工作互動少、作息相對單純，非常適合不喜歡與人打交道的人，靈骨塔管理員也是被推薦的選項之一。

靈骨塔

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