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畢業即失業？文組找不到方向 過來人曝關鍵：先累積經驗

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示自己是文科畢業生，實際投遞履歷後發現映入眼簾的大多是餐飲業職缺，也陸續收到保險業及直播公司的面試邀約。 示意圖／ingimage
一名女網友表示自己是文科畢業生，實際投遞履歷後發現映入眼簾的大多是餐飲業職缺，也陸續收到保險業及直播公司的面試邀約。 示意圖／ingimage

一名女網友近日在Dcard發文表示自己是文科畢業生，目前正面臨找工作的壓力，平時沒有特別明確的興趣與專長，只喜歡聽音樂、追劇和陪貓。畢業後開始透過104人力銀行尋找穩定、離家近且正常上下班的工作，實際投遞履歷後發現映入眼簾的大多是餐飲業職缺，另外也陸續收到保險業及直播公司的面試邀約，讓她忍不住感嘆「畢業即失業嗎？找工作真難」。

原PO表示，自己目前最有興趣的工作類型其實是行政職，不過身邊朋友提醒她，行政工作往往需要包辦許多雜務，工作內容可能比想像中繁雜。另外，也有人建議她乾脆考高普考行政類科，認為公職不僅薪資穩定、福利較佳，也相對不用擔心裁員風險。然而她坦言沒有相關經驗，也擔心考試難度太高，因此雖已向補習班諮詢過課程內容，至今仍遲遲無法做出決定。

除了行政職與公職考試之外，原PO也提到，有朋友持續邀請她加入保險業，但她擔心目前市場競爭激烈始終抱持觀望態度。貼文曝光後，引發不少網友討論，有人安慰她「不用擔心，去年畢業的也都還沒找到呢」、「履歷海投總有一天會找到的」；也有人建議「現在職缺很多，可以面試看看同時準備考試」。

另外有網友分享自身經驗表示，「可以的話不要去私人企業做行政」、「我也文組，之前就是不想畢業即失業，所以過去兩年一直在實習累積專案經驗」；也有人提醒「門檻很重要，努力讀書了應該選擇更多，最後再確定去哪裡」。對於行政職的發展性，有網友表示「行政沒門檻啊，誰都能做」。

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