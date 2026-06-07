海運月薪13.8萬連6年稱霸 航空業薪資漲最多、公車客運工時最長最血汗

交通部統計運輸倉儲業薪資，今年我國運輸及倉儲業受僱員工平均每人每月薪資達6萬7793元，成長4%，再創新高。海洋水運業月薪雖達13.8萬，連6年居冠，但出現下滑，航空業平均月薪資12.3萬、成長5.8%，漲幅最多，而公車客運每月總工時達199.7小時居冠，堪稱交通業最血汗。

交通部公布114年「運輸及倉儲業之生產與受僱員工概況」最新統計，運輸及倉儲業受僱員工平均每人每月總薪資達6萬7793元，較113年增加2609元，成長4%，創歷史新高，且為整體工業及服務業平均薪資6萬3383元的1.1倍。

細看各行業薪資水準，「海洋水運業」以每人每月13萬8446元高居榜首，已連續6年蟬聯第一，但受到獎金、年終及加班費等非經常性薪資下降影響，平均每月薪資減少1054元，下滑0.8%。

其餘運輸倉儲行業總薪資皆增，其中，「航空運輸業」表現最亮眼，每月平均總薪資為12萬3804元，較上年度6753元，薪資漲幅達5.8％最多，主要是航空業光獎金等非經常性薪資暴增7624元，漲幅高達23%，加上觀光旅遊需求持續回溫，帶動人力招募與薪酬提升。

交通部說明，觀察近10年趨勢，除2020年受疫情影響略減外，其餘各年皆呈增加趨勢，且自2022年起，運輸及倉儲業整體薪資已連續4年逾6萬元，主要是經常性薪資逐年穩定成長逾千元，加上非經常性薪資水準持續高於2021年所致。

交通部表示，這10年來，以「海洋水運業」薪資成長77.1%最高，「倉儲業」、「公共汽車客運業」及「航空運輸業」也有3成以上增幅。

工時部分，去年運輸及倉儲業受僱員工平均每人每月總工時為169.3小時，略高於整體工業及服務業的168.9小時。

其中，「公共汽車客運業」工時最長，高達199.7小時，幾乎比整體平均多出約30小時，加班工時也高達35.7小時，在運輸倉儲業中遙遙領先，而且還較上年再增加2.8小時，增幅最大，堪稱最血汗。

「遞送服務業」居次，總工時188小時，加班工時20.9小時也居次；「鐵路及捷運運輸業」加班工時為15.5小時，較上年增加0.6小時，也屬工時較長的行業之一。

交通部說，就近10年觀察，僅去年整體運輸倉儲業平均每人每月總工時低於170小時，其中加班工時，除2020至2022年受疫情影響低於8.5小時外，其餘各年均在9小時上下。

交通部指出，「公共汽車客運業」各年總工時及加班工時均高於其他業別；「遞送服務業」則是隨著宅經濟及電子商務發展，總工時及加班工時增幅最大；「汽車貨運業」則是總工時及加班工時均減幅最大。