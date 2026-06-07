客運司機總工時199.7小時 海運薪資13.8萬連6年居冠

根據交通部最新統計，去年海洋水運業每月總薪資13萬8446元，連續6年居冠；工時方面，公共汽車客運業總工時高達199.7小時為最辛苦的行業別。

交通部日前公布114年旅運及倉儲業生產與受僱員工概況。

根據統計，去年運輸及倉儲業受僱人數為29萬8000人，其中以「運輸輔助業」及「汽車貨運業」受僱員工人數為最多，若跟113年相比，「航空運輸業」因觀光需求 持續升溫，受僱員工人數增加1250人最多且已連續3年成長。

在薪資部分，114年運輸及倉儲業受僱員工平均每人每月總薪資為新台幣6萬7793元，較113年增加2609元，創下歷年新高，其中以海洋水運業為13萬8446 元最多，連續6年蟬聯第1，航空運輸業為12萬3804元居次。

交通部指出，除海洋水運業受非經常性薪資下降影響，減少1054元，其餘行業總薪資皆增，並以航空運輸業增加6753元最多。

獎金部分也創下歷史新高，根據統計，114年運輸及倉儲業受僱員工平均每人每月非經常性薪資為1萬6580元，較上年增加1092元。

工時方面，交通部說，運輸及倉儲業總工時為169.3小時，較整體工業及服務業增0.4小時，其中以公共汽車客運業總工時199.7小時最長，遞送服務業188.0小時次之。

另外，在旅行及相關服務業部分，交通部表示，114年平均每月受僱員工人數2萬7099人，約為108年的8成6，由於旅遊市場轉趨熱絡，帶動本業受僱員工總薪資及非經常性薪資穩定成長，並於114年達4萬7466元為10年最高。