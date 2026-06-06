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月薪5萬準時上下班！她嘆身邊「零同事」快自閉…網喊羨慕：I人狂喜

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友近日分享，自己第一次碰上工作環境零同事，長期缺乏交流感到相當孤單。示意圖／ingimage
一名女網友近日分享，自己第一次碰上工作環境零同事，長期缺乏交流感到相當孤單。示意圖／ingimage

職場上同事關係往往是影響工作心情的重要因素，不過如果一份工作完全沒有同事，真的待得下去嗎？一名女網友近日分享，自己進入一家小型公司後，部門僅有她與主管兩人，主管又經常外出，導致她每天幾乎都獨來獨往，雖然工作條件不錯，卻因長期缺乏交流感到相當孤單。貼文曝光後，卻意外引來大批網友羨慕，直呼根本是「神仙職位」。

原PO在Dcard發文表示，自己最近進入一家約50至80人的小公司，公司內其他部門大多有5至8人的團隊，但她的部門只有自己直接向主管負責，而主管又比她年長十多歲，且經常不在辦公室，自己的工作內容主要是協助主管處理各項雜務。

儘管如此，原PO認為這份工作的條件其實相當不錯，不僅職稱好聽，未來對履歷可能有所加分，距離住家近，月薪約5萬元，還能準時上下班。唯一讓她不太適應的是「完全沒有同事」，每天獨自吃飯、戴著耳機工作，下班時來去自如，幾乎沒有人干涉。雖然工作本身沒有太大問題，但幾個月下來，她開始覺得缺乏人際互動相當無聊，坦言自己本身喜歡熱鬧，第一次遇到「零同事」的工作環境，甚至有種快要自閉的感覺，因此好奇是否有人能在這樣的職位待上一、兩年以上。

不過多數網友看完後卻抱持截然不同看法，紛紛留言表示羨慕，「這種對我來說超棒，如果請假也很好請就完美了」、「我懷疑妳在炫耀」、「妳離職時記得通知我去接」、「這職缺應該很多人搶著做」。

也有不少自認個性偏內向的網友表示，這樣的工作環境正是夢寐以求的狀態，「I人狂喜的職缺」、「神仙職位耶，讓人內耗的都是同單位同事」、「沒人管、有自己的工作節奏，真的很自由」、「離開只會後悔，要想清楚」。

此外，也有人提醒原PO可能屬於外向型人格，「妳是E人吧？我也是整天沒講話會很疲憊的人」、「如果是E人，確實有趣的同事會讓上班開心很多」、「如果真的很在意人際互動，或許可以考慮尋找更適合自己的工作環境」。

職缺 主管 同事

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