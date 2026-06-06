台積電offer到手反而縮了？他曝入職後「聽2消息」：內心不安

「護國神山」台積電是不少人心中的夢幻企業，但實際工作型態也經常成為討論焦點。一名網友分享，自己是準備入職台積電的新人，原本很開心收到offer，但報到後卻又讓他很焦慮，心情大反轉引起網友熱議。

這名網友在Dcard以「進GG才發現自己想要什麼」為題，指出原本很開心收到台積電offer，但近期卻接連聽到分紅被砍、工作強度調整的消息，讓他開始感到不安。

這名網友進一步說明，每天上班通勤塞車約40分鐘，晚間8至9點下班後再塞車回家，到家時家人早已休息，過去習以為常的家庭晚餐與相處時間，未來恐怕難以再維持，而自己真正能使用的時間也相當有限，幾乎只剩短暫休息與睡眠。

這名網友感嘆，自己會觀察幾週，若工時長期超過10小時，可能會選擇離開台積電，即使收入降低，也希望保留生活與家人相處的時間，強調比起薪資，更在意的是生活品質與家庭連結。

貼文一出後，不少網友都表示「因緣際會進了GG，最近也才發現自己想要什麼，就是足夠的錢，目前五年累積了1700萬左右的資產，有足夠的錢再來選擇自己的人生」、「別鬧了兄弟，想陪家人還對GG有嚮往，是不是誤會了什麼？不管砍不砍分紅，工時爆表都是進來前就該知道的吧」、「建議你繼續待著，到外面會發現高工時低薪水的公司職缺一堆，GG至少錢給得夠多」、「其他地方也一樣累啦，錢還更少！你會更開心嗎？」。

事實上，科技業長年被視為許多人心中的「夢幻職場」，其中台積電更因薪資與產業地位備受關注，不少求職者都擠破頭想進入。本站曾報導，一名網友分享，自己今年34歲、工作穩定，與老闆和同事相處融洽，年薪約70萬元，目前資產累積到500萬元。近期因朋友建議轉戰台積電技術員而陷入猶豫，想詢問過來人的看法。

對此，多數網友都一面倒「勸退」，指出「老闆同事好相處，這很難用錢買到」，也有人表示若是自己「年薪70萬、已有500萬存款，還能準時下班」，未必會為了更高薪水而冒險跳槽。也有人提醒，科技業技術員的工作強度普遍較高，生活節奏可能大不相同，因此勸原PO「真的要想清楚再決定」。