提前轉職要賠錢？勞動部：最低服務年限返還金 不可要求全額

勞動部今發函，重申若雇主要求員工簽署「最低服務年限」約定，必須符合「提供專業技術培訓並負擔費用」或「提供合理補償」等二項要件之一，才能跟勞工簽署約定，否則無效。除不能以一般的教育訓練衍生的費用為理由要求簽訂最低服務年限，若勞工提前離職，雇主要求返還的金額應依比例計算。

勞動部勞動關係司司長王厚偉指出，像航空業機師、科技業等，實務上常見雇主以最低服務年限搭配違約金約定，要求勞工在一定期間內須留在事業單位內服務而不得任意轉職，若提前離職即須負擔高額賠償費用。此外，也有雇主以提供留任獎金或簽約金等合理補償作為約定條件，因而衍生違約金過高或返還範圍爭議。

他說，因最低服務年限約定爭議頻傳，勞動部今發布通函重申勞動基準法第15條之1規定，避免雇主誤用。首先，如果只是例行性的公司教育訓練、一般在職訓練、新進人員業務熟悉訓練，或依法應辦理法定訓練等所生費用，這些本來就是企業營運應負擔的成本，不能成為雇主與勞工約定服務年資的理由，也不能作為請求違約金或返還費用的依據。

其次，王厚偉說，雇主如果以留任獎金、簽約金或其他預付性給付，作為最低服務年限約定的合理補償，應明確告知；勞工於約定期限屆滿前離職時，若雇主要求勞工返還金額，應依尚未履行服務期間按比例計算，不得要求全額返還。

勞動部呼籲，最低服務年限約定涉及勞工職業選擇自由及職業流動權益，雇主於訂定相關條款時，應審慎評估其必要性與合理性，避免以不當約定限制勞工擇業自由。勞資雙方如對最低服務年限、違約金或留任獎金返還等事項發生爭議，可檢具具體事證資料，向當地勞工行政主管機關申請協處。