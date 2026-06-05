快訊

揮別傳產迎戰AI！0050成分股調整 刪除中鋼、台塑等四將

一堆人痛過！塗日本超夯「液體OK蹦」宛如酷刑 正確用法曝光：台灣人太勇猛

礁溪電動代步車老婦被撞飛慘死 25歲女駕駛慌抱幼兒下車畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

告別求職焦慮！信義房屋「四大亮點」 友善職場新鮮人

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
信義房屋光華一心店專案經理呂碩典（右）連續3年獲得獎勵旅遊資格帶媽媽出國，去年更奪得全高雄區成交件數與業績第三名的好成績。圖／信義房屋提供
信義房屋光華一心店專案經理呂碩典（右）連續3年獲得獎勵旅遊資格帶媽媽出國，去年更奪得全高雄區成交件數與業績第三名的好成績。圖／信義房屋提供

畢業季將至，調查顯示，有別於過去求職者擠破頭搶進大公司或鐵飯碗，新世代求職者在意薪資待遇外，也重視公司福利、個人成長、工作環境，甚至是公司是否導入AI工具或提供相關培訓。房仲龍頭信義房屋致力打造新鮮人友善職場，「四大亮點」策略支持新人從零開始累積專業、收入，打造職涯選擇權！

「網路溫度計」整理新世代求職最在意條件TOP10，薪資條件仍穩居第一，尤其起薪之外，收入穩定、長期發展保障也很重要；公司福利則位居第二名，顯示新鮮人期待企業能真正關注員工生活品質；新世代也在意個人成長空間，期待投入時間後，自身也能有所進步，避免在世界快速變動下被市場淘汰；另如工作空間是否友善、升遷機會，乃至於AI浪潮下，企業是否因應趨勢導入AI工具、提供員工相關培訓資源等，也都是新世代求職者特別關注的條件。

而信義房屋作為台灣房仲龍頭，以「保障薪資、完整培訓、AI賦能與多元職涯」四大亮點，打造新鮮人友善職場。信義房屋今年推出「信義雙7明日之星」計畫，業務新人前6個月保障月領5萬元，並有機會挑戰首年月領7萬元，同時有30天工作鑑賞期、期滿不適應離職可領5萬元轉職金，秘書新人則享保障薪3萬5，「零經驗也能安心試！」

培訓制度部分，信義房屋強調，新人不用擔心必須自己摸索工作，而是安排有系統、有講師、有實作、有主管陪跑的各式課程及「師徒制」，手把手教導，符合「信義雙7明日之星」計畫的菁英新人，更享公司內部頂尖業務、優秀店主管等「七大高手」專屬課程。此外，信義房屋更重視夥伴職涯發展，無論是業務、秘書或主管職，都提供透明的升遷制度與機會，無論年資長短，都有機會晉升，對新鮮人而言，不只是「找一份工作」，更是「替未來收入、管理能力與職涯發展打底」。

而面對AI趨勢，信義房屋認為，業務工作更具備不可取代性，尤其透過信義打造的人機協作環境，更能高效釋放時間放大工作價值；透過AI賦能，提升客戶端體驗，也讓第一線房仲夥伴利用工具整理大量資訊、提升配案效率，每日工作時間可以從重複性工作中節省出來，「AI負責效率，人負責溫度與信任」，打造更完善服務流程，也讓房仲成為AI難以取代的房產顧問。

光華一心店專案經理呂碩典就曾是應屆畢業新鮮人，在信義房屋找到職涯歸屬的例子。會計系畢業的呂碩典考量除非有執照，否則即使在事務所工作，薪資也有天花板且工作繁重，「與其如此，更希望找一份投注時間心力，但能獲得相對應回報的工作」，因而決定選擇有底薪保障、薪資及升遷制度明確的信義房屋。

入行後，呂碩典也曾遭遇撞牆期，但持續累積拜訪量、帶看量，堅定自己的目標，遇到不懂就發問，第四個月開始成交，如今已累積5年資歷，且連續3年獲得獎勵旅遊資格帶媽媽出國，去年更奪得全高雄區成交件數與業績第三名的好成績。他也鼓勵新鮮人，信義房屋給予薪資保障、完整培訓，只要堅持做對的事、別怕問問題，「不是得到、就是學到」，終能開創自己的一片天。

還在猶豫第一份工作該何去何從？信義房屋熱烈向新鮮人招手，招募詳情均可上信義企業集團人才招募網站（https://hr.sinyi.com.tw/knowledge/sales-related/20）或官方粉絲團查詢。

信義房屋光華一心店專案經理呂碩典會計系畢業，考量職涯發展，應屆畢業時就投入房仲業。圖／信義房屋提供
信義房屋光華一心店專案經理呂碩典會計系畢業，考量職涯發展，應屆畢業時就投入房仲業。圖／信義房屋提供

求職 信義房屋 職場

延伸閱讀

信義房屋顏究真 理工背景逆風創佳績

滑世代每3人有1人是情緒孤島 情緒求助管道AI居第二

台灣虎航員工懷孕留職停薪爭議 公司說話了

不只拚高薪更拚養成！信義房屋保障5萬6個月＋挑戰首年月領7萬　搶攻轉職與新鮮人市場

相關新聞

沒能力才會下班傳公事！日職場爭「離線權」 通訊軟體開發預傳功能

因智慧型手機普及，現代人下班後常陷入「被迫待命」的焦慮。據日媒靜岡放送報導，日本社會近來對「離線權」有熱烈的討論。「離線權」主要是保障員工在非工作時間，有權拒絕處理來自主管或同事的公事。2025年12月Mynavi調查顯示，高達七成正職員工在下班後仍收到來自主管或同事的訊息，更有四成以上還得處理客戶連環叩。這種變相加班促使日本政府將其納入勞動政策審查，希望在2027年後能制定明確法規。

勞雇簽署最低服務年限 《勞基法》限定兩項條件

勞動部5日發布通函，重申最低服務年限約定攸關勞工職業選擇自由，雇主不得以不合理條款加以限制。《勞基法》第15條之1規定，雇主須符合「提供專業技術培訓並負擔費用」，或「提供合理補償」等兩項要件之一的前提，才能與勞工約定最低服務年限，且該約定不得逾越合理範圍，否則無效。

她曝公司福利大讚「天堂」 半年後嚇到：根本是職災

許多人在應徵工作前都會事先調查公司的薪資、福利是否完善，且有無符合自己所需，畢竟除了優渥的薪水吸引人以外，福利政策也是徵才的關鍵之一。有一名女網友透露公司每周都會請吃下午茶和手搖飲，零食櫃裡也都塞滿各式各樣的餅乾和點心，原以為進到「天堂」，沒想到半年後發現變胖，才知道這根本是「職災」。

滑世代每3人有1人是情緒孤島 情緒求助管道AI居第二

104人力銀行今天發布「滑世代焦慮」報告，除了社群比較，AI也成為滑世代另一項壓力來源，3成擔心被人工智慧（AI）取代，其中又以理工人最焦慮。當面臨情緒高壓時，求助管道第一名是「朋友／伴侶」，「與AI聊天」躍升為第二大求助管道。

台灣遭美點名強迫勞動 民團籲：解決失聯移工、建立進口管理制度

美國政府依「1974年貿易法第301條」調查結果，以涉及強迫勞動等不公平貿易行為為由，宣布擬對台灣等主要貿易夥伴的進口商品，加徵至少10%關稅。台灣雇主協會、台聯黨今召開線上記者會，呼籲政府不應將美方尚未完成程序的提案視為最終裁決，且應優先解決失聯移工、人口販運及地下勞動市場問題，同時建立符合國際標準的進口管理制度，防堵涉及強迫勞動產品。

勞動部在菲律賓設立延攬中心 立委質疑「定位不明」

立院衛環委員會今審查勞動部公務、非營業特種基金預算。立委陳菁徽、劉建國提案質疑，勞動部新成立的「跨國勞動力延攬中心」定位不明，與既有的跨國勞動力管理組、事務中心職掌高度相近，有疊床架屋、預算重複編列之嫌。勞動部長洪申翰回應，延攬中心負責在移工來源國了解當地勞動力狀況、延攬外國技術人力，分工各有不同。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。