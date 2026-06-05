告別求職焦慮！信義房屋「四大亮點」 友善職場新鮮人

畢業季將至，調查顯示，有別於過去求職者擠破頭搶進大公司或鐵飯碗，新世代求職者在意薪資待遇外，也重視公司福利、個人成長、工作環境，甚至是公司是否導入AI工具或提供相關培訓。房仲龍頭信義房屋致力打造新鮮人友善職場，「四大亮點」策略支持新人從零開始累積專業、收入，打造職涯選擇權！

「網路溫度計」整理新世代求職最在意條件TOP10，薪資條件仍穩居第一，尤其起薪之外，收入穩定、長期發展保障也很重要；公司福利則位居第二名，顯示新鮮人期待企業能真正關注員工生活品質；新世代也在意個人成長空間，期待投入時間後，自身也能有所進步，避免在世界快速變動下被市場淘汰；另如工作空間是否友善、升遷機會，乃至於AI浪潮下，企業是否因應趨勢導入AI工具、提供員工相關培訓資源等，也都是新世代求職者特別關注的條件。

而信義房屋作為台灣房仲龍頭，以「保障薪資、完整培訓、AI賦能與多元職涯」四大亮點，打造新鮮人友善職場。信義房屋今年推出「信義雙7明日之星」計畫，業務新人前6個月保障月領5萬元，並有機會挑戰首年月領7萬元，同時有30天工作鑑賞期、期滿不適應離職可領5萬元轉職金，秘書新人則享保障薪3萬5，「零經驗也能安心試！」

培訓制度部分，信義房屋強調，新人不用擔心必須自己摸索工作，而是安排有系統、有講師、有實作、有主管陪跑的各式課程及「師徒制」，手把手教導，符合「信義雙7明日之星」計畫的菁英新人，更享公司內部頂尖業務、優秀店主管等「七大高手」專屬課程。此外，信義房屋更重視夥伴職涯發展，無論是業務、秘書或主管職，都提供透明的升遷制度與機會，無論年資長短，都有機會晉升，對新鮮人而言，不只是「找一份工作」，更是「替未來收入、管理能力與職涯發展打底」。

而面對AI趨勢，信義房屋認為，業務工作更具備不可取代性，尤其透過信義打造的人機協作環境，更能高效釋放時間放大工作價值；透過AI賦能，提升客戶端體驗，也讓第一線房仲夥伴利用工具整理大量資訊、提升配案效率，每日工作時間可以從重複性工作中節省出來，「AI負責效率，人負責溫度與信任」，打造更完善服務流程，也讓房仲成為AI難以取代的房產顧問。

光華一心店專案經理呂碩典就曾是應屆畢業新鮮人，在信義房屋找到職涯歸屬的例子。會計系畢業的呂碩典考量除非有執照，否則即使在事務所工作，薪資也有天花板且工作繁重，「與其如此，更希望找一份投注時間心力，但能獲得相對應回報的工作」，因而決定選擇有底薪保障、薪資及升遷制度明確的信義房屋。

入行後，呂碩典也曾遭遇撞牆期，但持續累積拜訪量、帶看量，堅定自己的目標，遇到不懂就發問，第四個月開始成交，如今已累積5年資歷，且連續3年獲得獎勵旅遊資格帶媽媽出國，去年更奪得全高雄區成交件數與業績第三名的好成績。他也鼓勵新鮮人，信義房屋給予薪資保障、完整培訓，只要堅持做對的事、別怕問問題，「不是得到、就是學到」，終能開創自己的一片天。

還在猶豫第一份工作該何去何從？信義房屋熱烈向新鮮人招手，招募詳情均可上信義企業集團人才招募網站（https://hr.sinyi.com.tw/knowledge/sales-related/20）或官方粉絲團查詢。